Может ли женьшень поднять потенцию
По словам специалиста, нет убедительных исследований, которые бы подтвердили эффективность экстракта женьшеня и других растений. Из-за подобных средств мужчина рискует заработать бессонницу, головную боль, проблему с желудочно-кишечным трактом (ЖКТ) и боли в животе.
Врач, кандидат медицинских наук Константин Антонов объяснил, что делать при низком либидо.
Афродизиаки. Правда и мифы
Афродизиаками называют вещества, которые усиливают половое влечение или половую активность. Люди скупают разнообразные добавки и препараты со свойствами афродизиаков как горячие пирожки, но действуют ли они.
По словам врача-уролога Константина Антонова, зачастую всё сводится к эффекту плацебо. Считается, что растительные добавки улучшают кровоснабжение в теле мужчины, за счёт чего у него повышается чувствительность. А значит, должна улучшаться и эрекция. Утверждается также, что афродизиаки снимают психологические зажимы. Но реальных доказательств эффективности натуральных добавок нет.
«Обзор, оценивающий влияние более десяти натуральных афродизиаков на эрекцию, в том числе женьшеня, показал, что экстракты этих растений не приводят к улучшению половой функции», — рассказал уролог «Газете.Ru».
Побочки афродизиаков
Побочные эффекты бывают не только у лекарств, но и у «натуральных афродизиаков». По словам врача, у мужчины могут появиться головные боли и бессонница. Также добавки могут повлиять на работу ЖКТ, сердца и сосудов.
«При заболеваниях сердечно-сосудистой или пищеварительной систем с этими веществами нужно быть очень аккуратными», — отметил Антонов.
Как поднять либидо мужчине
Если заметили у себя снижение полового влечения (либидо), то лечить нужно первопричину. А для этого сначала необходимо обратиться к врачу. Часто за проблемами с эрекцией или тестостероном стоят заболевания.
По словам уролога, причиной снижения либидо могут быть:
- гормональные нарушения;
- депрессия;
- нехватка некоторых витаминов и микроэлементов;
- сердечно-сосудистые болезни;
- заболевания печени и нервной системы;
- онкозаболевания.
Что есть для повышения либидо
Вместо игр с афродизиаками можно попробовать изменить питание. Хирург-уролог, андролог, онкоуролог Марк Гадзиян посоветовал добавить в рацион как минимум 9 продуктов, которые повышают либидо:
- гранат и арбуз — расширяют кровеносные сосуды, что отлично влияет на сексуальное влечение мужчин;
- устрицы и другие морепродукты — содержат селен, который повышает выносливость в постели;
- тыквенные семечки — богаты цинком, усиливают репродуктивную функцию;
- репа — семечки овоща усиливают половое влечение;
- перепелиные яйца —в них есть фосфор и аминокислоты, усиливающие либидо;
- лимон и апельсин — содержат лютеин, который повышает уровень тестостерона;
- виноград — улучшает кровообращение, богат магнием.