Может ли женьшень поднять потенцию

По словам специалиста, нет убедительных исследований, которые бы подтвердили эффективность экстракта женьшеня и других растений. Из-за подобных средств мужчина рискует заработать бессонницу, головную боль, проблему с желудочно-кишечным трактом (ЖКТ) и боли в животе.

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Врач, кандидат медицинских наук Константин Антонов объяснил, что делать при низком либидо.

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Афродизиаки. Правда и мифы

Афродизиаками называют вещества, которые усиливают половое влечение или половую активность. Люди скупают разнообразные добавки и препараты со свойствами афродизиаков как горячие пирожки, но действуют ли они.

По словам врача-уролога Константина Антонова, зачастую всё сводится к эффекту плацебо. Считается, что растительные добавки улучшают кровоснабжение в теле мужчины, за счёт чего у него повышается чувствительность. А значит, должна улучшаться и эрекция. Утверждается также, что афродизиаки снимают психологические зажимы. Но реальных доказательств эффективности натуральных добавок нет.

«Обзор, оценивающий влияние более десяти натуральных афродизиаков на эрекцию, в том числе женьшеня, показал, что экстракты этих растений не приводят к улучшению половой функции», — рассказал уролог «Газете.Ru».

Побочки афродизиаков

Побочные эффекты бывают не только у лекарств, но и у «натуральных афродизиаков». По словам врача, у мужчины могут появиться головные боли и бессонница. Также добавки могут повлиять на работу ЖКТ, сердца и сосудов.

«При заболеваниях сердечно-сосудистой или пищеварительной систем с этими веществами нужно быть очень аккуратными», — отметил Антонов.

Как поднять либидо мужчине

Если заметили у себя снижение полового влечения (либидо), то лечить нужно первопричину. А для этого сначала необходимо обратиться к врачу. Часто за проблемами с эрекцией или тестостероном стоят заболевания.

По словам уролога, причиной снижения либидо могут быть:

гормональные нарушения;

депрессия;

нехватка некоторых витаминов и микроэлементов;

сердечно-сосудистые болезни;

заболевания печени и нервной системы;

онкозаболевания.

Что есть для повышения либидо

Вместо игр с афродизиаками можно попробовать изменить питание. Хирург-уролог, андролог, онкоуролог Марк Гадзиян посоветовал добавить в рацион как минимум 9 продуктов, которые повышают либидо: