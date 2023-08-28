Как правильно совмещать витамины

Зачастую люди удивляются — почему они стараются пить все необходимые витамины, но пользы они не приносят? Оказывается, у приема витаминов есть свои правила, о которых рассказал врач доказательной медицины Олег Абакумов.

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«Вроде пьешь витамины, но это почему-то не работает. Совмещая их не в то время, вы рискуете поверить в то, что они не помогают», - отмечает доктор.

Например, витамины с железом лучше пить еще до завтрака и обильно их запивать. Лучше всего это делать каким-нибудь цитрусовым соком. Витамин С помогает своему железному собрату всасываться в организм человека. Некоторых при таком приеме тошнит, но тогда можно употребить железо и сразу после еды, но следует помнить, что в рационе не должно быть кальция. Он помешает железу.

Витамины D, B12, омега нужно употреблять во время завтрака. Противопоказание — совместный прием витаминов D и A. Нужно выбрать что-то одно. Магний пьют за час до сна и его нельзя смешивать с цинком. Зато при этом он никак не зависит от приема пищи. Цинк хорошо идет днем вместе с едой. Пиршество из протеина лучше запланировать в качестве второго завтрака или перекуса в течение дня.