Нутрициолог: быстрозамороженные продукты — одни из самых вредных

Нутрициолог Меньшикова: быстрозамороженные продукты — одни из самых вредных. Секрет их неуспеха в том, что для сохранения свежести в них добавляют консерванты и прочие точно неполезные вещества. И если бы это было всё, но куда там — в таких много соли, сахара и насыщенных жиров. В общем-то, ничего хорошего. Что ещё попало в список вредителей организму?

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Самые вредные продукты

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Фастфуд — бессменный обладатель первого места наихудшей для организма еды. В нём очень много насыщенных жиров, а плюс к этому ещё и сахара, соли и добавок. Такой «коктейль» может довести до ожирения, сердечно-сосудистых заболеваний и прочих проблем со здоровьем.

Полуфабрикаты — тоже продукты, давно заимевшие славу вредителей здоровью, при этом всё ещё очень популярные. Главная проблема магазинных полуфабрикатов в том, что их часто изготавливают из низкокачественного сырья. И опять же — одними из самых опасных их делает ещё и большое содержание искусственных консервантов, красителей, ароматизаторов и соли.

Быстрозамороженные продукты. Они плохи тем, что обычно имеют в составе консерванты и другие вещества для сохранения свежести, плюс много соли, сахара и насыщенных жиров. Последние в рационе должны занимать меньше 10% суточных калорий. Из-за всего этого такие порой удобные продукты тяжело усваиваются организмом и калорийны.

Сладости. В них много сахара, трансжиров (самые опасные виды жиров) и искусственных добавок. Любителям сладкого грозит кариес, ожирение, диабет и другие заболевания, предупредила Меньшикова.

Газировка с примерно таким же составом вредностей, как и сладости. Если постоянно пить газированные лимонады и энергетики, можно столкнуться с повышением чувствительности эмали, потемнением зубов и пломб и, конечно, кариесом, предупредила в разговоре с «Секретом фирмы» стоматолог и основательница Smilestudio Луиза Автандилян.

Как перестать есть вредные продукты

Послушаем врача-нутрициолога сервиса Grow Food Елену Свиридову. Она призвала менять мышление и отказаться от мысли, что здоровая еда не бывает вкусной.

Также есть несколько лайфхаков, которые помогут при отказе от вредной еды.

Вместо привычных бургеров из кафе быстрого питания делайте их дома.

Соль замените специями и приправами. Также можно добавлять вместо неё сушёные овощи, морскую капусту и ещё минимум три варианта.

Переходите на здоровое питание постепенно, благодаря этому к новым привычкам удастся привыкнуть гораздо быстрее.

Ешьте немного, но часто.

Не забывайте пить воду в достаточном количестве.