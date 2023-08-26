Почему бег не помогает похудеть

Вы регулярно бегаете, но это не на весе? Возможно, вы совершаете ошибки при занятии бегом или просто переоцениваете его воздействие на организм. "Рамблер" обсудил с врачами пользу бега.

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По словам нутрициолога Натальи Барулиной, если мы каждый день бегаем в течение часа с одной интенсивностью, со временем наш мозг подстраивается, и снижает расход калорий. Это хорошо для сердечно-сосудистой системы, но для жировой системы есть нюанс — расход калорий после регулярных занятий уменьшается.

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Есть и еще одна проблема — бег изнашивает суставы. Да, мы можем добавлять в тренировки спринтерский бег, и при этих условиях организм не сможет подстраиваться. Поэтому я рекомендую не бегать, а больше ходить и разгонять лимфу. Часто люди не худеют от бега, потому что в голове сидит мысль, что организм сжег много калорий можно съесть чуть больше. Однако в таких ситуациях зачастую получается профицит калорий. Барулина Наталья Александровна Нутрициолог, фуд-блогер

Ученые из Университета Западного Онтарио доказали эффективность спринтерского бега по сравнению с бегом умеренным. Они сравнили короткие интенсивные упражнения с долгими и менее тяжелыми нагрузками. Одна группа выполняла шесть 30-секундных спринтов, другая — кардиоупражнения со средней интенсивностью в течение часа.

В итоге, спринтеры сожгли в два раза больше жира. Спринт в этом случае можно сравнить с силовой тренировкой. Телу нужно пополнить запасы АТФ, преобразовать молочную кислоту в глюкозу, а после тяжелой нагрузки — восстановить уровень гормонов в крови. Все эти процессы заставляют тело усиленно работать и сжигать жир.

Диетолог Елена Соломатина и вовсе считает бег переоцененным видом спорта, если мы говорим про желание сбросить вес. Первична в этом вопросе все-таки работа с питанием: правильное распределение КБЖУ и уменьшение потребляемых калорий.

Сильно рассчитывать на бег как на инструмент для похудения не стоит. Но все зависит от того, кто бежит. Для поддержания формы молодые люди часто используют бег, но тут нужно хорошо следить за калориями. Потерю калорий во время бега переоценивают, потому что после бега есть хочется еще больше. Бывает и такое, что человек тренируется недостаточно, потому что бег — малокомфортное упражнение, и долго бегать может не каждый. Елена Соломатина Врач-диетолог