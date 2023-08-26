Какие продукты вызывают необратимые разрушения в организме

Убрав из рациона ряд продуктов, вы почувствуете прилив сил, общее улучшение здоровья, а также укрепите иммунитет - гастроэнтеролог Диляра Лебедева объяснила в своем Telegram-канале, что такое "пищевой мусор" и какую еду лучше исключить.

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Врач отметила, что крайне сложно отказаться от сладостей - на них многие "подсели" еще с детства. Помимо очевидного вреда от такой "еды", стоит учитывать, что с годами приходится увеличивать количество ложек сахара (например, в кофе). Без этого "нам уже не сладко и не бодрит", отметила она.

"Увеличение "дозы" ведет к более масштабным разрушениям в организме. И лучше найти в себе силы отказаться сейчас, пока не поздно", - подчеркнула Лебедева.

Кроме того, наряду с сахаром, стоит как можно быстрее оказаться от такого вида "пищевого мусора" как фастфуд, считает специалист.

"Пищевые добавки, красители и усилители вкуса приносят в ваш организм чуть ли не всю таблицу Менделеев", - пишет гастроэнтеролог, уточняя, что за этим скрываются большие проблемы с сердечно-сосудистой, пищеварительной и эндокринной системами.

Также специалист посоветовала обращать внимание на продукты с маркировкой GLUTEN FREE.