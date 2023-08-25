Названы преимущества групповых тренировок перед индивидуальными

Журналисты TechInsider назвали преимущества групповых тренировок перед индивидуальными. Об этом сообщается на сайте издания.

© Lenta.ru

По информации Университета Западного Онтарио в Канаде, обучение с другими превращает процесс в социальный опыт, а не в рутинную работу. По их мнению, это является важным мотивирующим фактором. Отмечается, что из-за этого интенсивность тренировок улучшается на 200 процентов.

Кроме того, в группе люди могут выполнять упражнения высокой интенсивности, чувствуя меньше усталости. Тренер на групповых занятиях также может помочь создать ощущение единения.