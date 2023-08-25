Как укреплять иммунитет в преддверии осени

В беседе с «Москвой 24» она посоветовала в конце лета проверить здоровье, сдать анализы, чтобы понять, нет ли скрытых инфекционных процессов в организме, сходить к стоматологу.

Кроме того, по её словам, важно высыпаться: считается, что, когда человек мало спит, от этого страдает весь организм в целом, в том числе и иммунная система. Также, по её словам, необходимо следить за своим рационом.