Врач рассказала, какие овощи помогают поддержать иммунитет

МОСКВА, 25 августа, ФедералПресс. Во время перестройки организма к осеннему сезону важно поддерживать баланс микро- и макронутриентов для здорового иммунитета. Эндокринолог-диетолог, клинический нутрициолог компании Biogena Ангелина Водолазкая рассказала, какие овощи нужно добавить в рацион для защиты иммунной системы.

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Кишечник и иммунная система находятся в активной взаимосвязи, поскольку порядка 70–80 % иммунных клеток находится в слизистой оболочке кишечника. Поэтому важно потреблять необходимое количество пищевых волокон, которыми богаты овощи.

Водолазкая рассказала, что морковь является ценным овощем для поддержки иммунитета. В ней содержатся бета-каротин и витамин A, которые сокращают частоту и продолжительность ОРВИ.

«Но потреблять морковь стоит умеренно. Переедание сопровождается сонливостью, нарушением стула и может привести к окрашиванию кожи в желтый цвет», – предостерегла врач.

Она добавила, что болгарский перец также содержит множество витаминов. Так, в сладком перце содержится на 40 % больше витамина C, чем в цитрусовых.

Помимо этого, полезными считаются шпинат и чеснок. Они содержат витамины A, C и Zn, так необходимые для стимуляции иммунной системы.

«Но чеснок оставляет запах и при поедании в значимых количествах может вызвать отрыжку и сыпь на теле. Его не стоит потреблять людям с язвами желудка и гастритом», – отметила Водолазкая.

Обратить внимание следует и на корень имбиря, содержащий активное вещество – гингерол, который активирует клеточный иммунитет.

«Овощи и зелень содержат большое количество клетчатки, что хорошо сказывается на состоянии кишечной микрофлоры, но к данным пищевым группам стоит осторожнее относиться тем, кто страдает заболеваниями ЖКТ», – сказала врач в завершение беседы с «Лентой.ру».