Как без вреда пить алкоголь и есть ли безопасная доза

Алкоголь и его потребление — огромная часть культуры разных народов мира, так называемый социальный клей. Представители древних цивилизаций были вынуждены варить пиво, чтобы не пить сырую воду, которая и сейчас таит в себе опасность. Вино играло огромную роль в культуре древних греков и римлян, христиане во время причастия принимают вино, которое символизирует кровь Иисуса Христа. Почти в каждой стране можно найти свой национальный алкогольный напиток, зачастую и не один. Вино, пиво и водка давно ассоциируются с конкретными странами — Францией или Чили, Чехией или Германией, Россией или Финляндией. Вокруг потребления алкоголя сформировалась отдельная культура, полная мифов. Один из них гласит, что умеренное употребление алкоголя не наносит вреда здоровью, что есть безопасное количество употребляемого алкоголя, что от одного бокала сухого красного вина ничего не будет. «Лента.ру» рассказывает, так ли это на самом деле и как минимизировать вред от употребления алкоголя.

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Сколько алкоголя употребляют россияне?

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В последние несколько десятилетий в России идет ужесточение правил продажи алкоголя. В частности, он не продается в ночное время, исчезли ларьки, где можно было купить, например, пиво и крепкий алкоголь. Однако Минздрав периодически предлагает еще больше ужесточить оборот спиртного. Например, весной 2023 года чиновники от здравоохранения предлагали запретить продажу крепкого алкоголя с 20:00 до 11:00 и повысить минимальный возраст для продажи спиртного свыше 17,5 градуса до 21 года. Предполагалось, что это должно помочь достигнуть целевого показателя по потреблению алкоголя — 6,22 литра в год на душу населения. В 2022 году этот показатель достиг 6,45 литра.

Государство, с одной стороны, заинтересовано в борьбе с потреблением алкоголя, поскольку связанные с этим проблемы в первую очередь сказываются на гражданах трудоспособного возраста. Со стороны государства и общественности идет пропаганда трезвого образа жизни, популяризация спорта и физической культуры. Например, 11 сентября в России отмечается День трезвости, в который проводятся мероприятия, стимулирующие людей полностью отказаться от алкоголя.

Как алкоголь влияет на организм человека?

Как рассказал «Ленте.ру» врач-нарколог, главный врач «Клиники доктора Исаева» Даниил Петров, нет ни одного органа и системы в организме, на который этанол не влиял бы негативно.

От алкоголя страдают печень, почки, желудочно-кишечный тракт, центральная нервная система, сердце и сосуды. Самый значительный урон наносится печени, поскольку именно она при обильном возлиянии вынуждена работать на пределе своих возможностей

Даниил Петров

По его словам, здоровая печень способна в час справиться всего с 10 граммами алкоголя. Сердце также работает на максимальной мощности, пытаясь прогнать больше крови через печень, из-за чего часто возникает тахикардия, подъем артериального давления. Страдают также кровеносные сосуды, так как алкоголь склеивает клетки крови эритроциты. Закупориваются капилляры, в сосудах формируются тромбы, перекрывая доступ кислорода к организму и мозгу, говорит эксперт.

Отдельно врач-нарколог подчеркнул губительное влияние этанола на нервные клетки и работу центральной нервной системы (ЦНС).

Под воздействием алкоголя происходит безвозвратная гибель нейронов головного мозга, что неизбежно отражается на когнитивной деятельности

Даниил Петров

Есть ли безопасная или допустимая доза алкоголя?

Несомненно, предпринимаемые государством меры ведут к снижению потребления алкоголя в обществе: на протяжении нескольких лет, с 2008 по 2021 год, как заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко, потребление спиртного в России снизилось на 43 процента. Однако полного отказа от алкоголя все же ждать не приходится. Корпоративы, свадьбы, поминки, дружеские встречи зачастую сопровождаются возлияниями.

Тем не менее минимизировать вред для здоровья человека можно, придерживаясь некоторых простых правил. В частности, знать свою персональную относительно безопасную дозу алкогольных напитков.

Как рассказал Даниил Петров, для определения безопасной дозы алкогольных напитков необходимо учитывать множество индивидуальных особенностей организма, а именно: пол, возраст, физическое и психологическое здоровье человека, хронические заболевания. «Большую роль также играет масса тела, спортивная подготовка, особенности внутренних процессов организма человека. Поэтому назвать универсальную для всех безопасную дозу употребления алкоголя на практике невозможно», — подчеркнул специалист.

Относительно безопасной считается доза алкоголя для здорового взрослого человека:

для мужчин — 150 миллилитров водки или 1,2 литра пива в неделю;

для женщин — в 2 раза меньше, то есть 75 миллилитров водки или 600 миллилитров пива в неделю.

При этом важно понимать, что на 100 процентов безопасной дозы алкоголя не существует, а кому-то по состоянию здоровья необходимо полностью исключить любые напитки, содержащие алкоголь, говорит эксперт.

Также необходимо учитывать, что любые дозы спиртного небезопасны на фоне регулярного приема. Ежедневная бутылка пива после работы — это уже систематический прием, и развитие алкогольной зависимости — лишь вопрос времени

Даниил Петров

Как подготовиться к застолью?

Как рассказывает Даниил Петров, есть несколько рекомендаций, которые помогут минимизировать последствия употребления алкоголя.

Советы для подготовки к застолью

Не пить алкоголь натощак. Употребление жирной и белковой пищи поможет защитить слизистую оболочку желудка и замедлит всасывание алкоголя в кровь.

Перед приемом алкоголя принять панангин и гептрал, которые задержат выведение жидкости из организма и восполнят дефицит минералов.

Пить воду вместе с алкогольными напитками, чтобы предотвратить излишнее обезвоживание.

Принимать спиртное постепенно. Пить медленно, давая своему организму время метаболизировать спиртное.

Не смешивать различные алкогольные напитки, а также не курить во время употребления алкоголя. Поступление никотина и других компонентов табачного дыма усиливает процесс интоксикации.

Как бороться с похмельем?

«Прежде всего, нужно понимать, что выраженность похмельного синдрома может различаться в зависимости от количества выпитого накануне алкоголя, сопутствующих факторов и индивидуальных особенностей организма», — рассказывает Даниил Петров.

По его мнению, для легких случаев подойдут рекомендации, которые немного улучшат состояние утром после приема спиртного.

Как избавиться от похмелья?

Пить как можно больше жидкости. Лучше всего — простую негазированную минеральную воду, соки, морсы. Можно также выпить рассол, кефир или другие кисломолочные продукты. Самое главное, что, вопреки расхожему мнению, не следует пить кофе или крепкий черный чай. Они лишь усугубят ситуацию: будут нарастать обезвоживание, нервозность, повышаться артериальное давление, учащаться сердцебиение.

Можно принять активированный уголь или другие энтеросорбенты. Они обезвредят часть ядовитых веществ и уменьшат проявления интоксикации. Самостоятельный прием каких-либо других препаратов может дать непредсказуемую реакцию, привести к усугублению состояния и даже спровоцировать осложнения.

Обязательно позавтракать, желательно блюдами с высоким содержанием белков и углеводов.

Достаточный сон поможет организму восстановить силы.

Легкие физические упражнения или прогулка на свежем воздухе улучшат микроциркуляцию, кровоснабжение тканей и органов и ускорят восстановление нормального метаболизма.

Стоит подчеркнуть, что эти советы подходят лишь для легких случаев похмелья, когда нарушения функций организма незначительны и слабо выражены, продолжает эксперт, а также когда нет зависимости от алкоголя.

Во всех других ситуациях необходима квалифицированная медицинская помощь, которая может быть оказана на дому (постановка капельницы) или в стационаре — в зависимости от тяжести состояния. «Детоксикация организма в домашних условиях проводится в том случае, когда общее состояние больного не вызывает у специалиста особых опасений. Состав капельницы подбирается индивидуально с учетом всех особенностей организма человека», — отмечает Даниил Петров.

Главное, чего не следует делать ни при каких условиях, — это пытаться похмелиться новой дозой спиртного. Прием спиртного, помимо прочего, стимулирует выработку нейромедиаторов, поэтому на короткое время может показаться, что стало легче. На самом деле это лишь усугубляет состояние, вызывает серьезные осложнения и ведет к развитию алкогольной зависимости

Даниил Петров