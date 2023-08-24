Россиянам объяснили, как правильно выбирать зубную пасту

Зубную пасту не следует выбирать исходя лишь из вкусовых предпочтений. Об этом в беседе с РИАМО предупредила врач-стоматолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Светлана Багиева. По ее словам, в первую очередь нужно обращать внимание на состав и свойства данного товара.

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«В состав зубных паст включены разные компоненты, которые выполняют разные же функции: очищающие, отбеливающие, антибактериальные, антикариесные, противовоспалительные, реминерализующие и т. д. Поэтому выбирать пасту нужно в зависимости от потребностей и проблем с зубами», — пояснила врач.

Она подчеркнула, что паста — это не основное средство ухода, а дополнение к чистке зубов. По ее словам, даже если пасты нет рядом, все равно надо чистить зубы щеткой и нитью.