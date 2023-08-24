Врач-нарколог назвал действенные способы бросить курить

Первое, на что обращает внимание медик, – обозначение цели. Важно найти причину, по которой человек решил бросить курить. Также специалист рекомендует о своих намерениях рассказать родным и друзьям, чтобы те, в свою очередь, поддержали.

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- Близкие тоже должны знать о вашем желании и поддерживать вас, - отмечает Перминова

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Второе – это выбрать и обозначить дату. Третьем шагом станет выбор метода, каким вы хотите преодолеть зависимость.

Как рассказывает специалист, любой человек может обратиться в наркологическое учреждение и пройти консультацию у нарколога, который поможет подобрать медикаментозную терапию. Она направлена на три вектора. Первый будет вызывать отвращение к никотину. Так, от него человека начнет подташнивать, убивая желание курить.

- Еще одним из способов лечения станет никотинозаместительная терапия. Вместо курения человек потребляет никотин в виде пластыря, жвачки, спрея или конфеток. Уменьшая дозировку, человек добивается постепенного отказа от никотина, — приводит пример врач.

Третий вектор терапии, о котором рассказывает медик, – успокоительные. По словам врача, бросать курить — это стресс, некоторые не могут его самостоятельно контролировать. Для того чтобы стабилизировать состояние, принимаются специальные препараты.

Заключительным шагом, по мнению врача, должна стать физическая активность. Спустя месяц после отказа от курения нужно включить в свою жизнь спорт.

Врач также отмечает, что есть несколько мифов, которые рассказывают людям, у которых появилось намерение бросить курить.

Один из самых распространенных - то, что человек, отказавшись от вредной привычки, быстро полнеет. Медик говорит о том, что набор веса – это заблуждение. Прибавка в весе обычно не столь значительна, сколько вред от курения, говорит врач.

- Для организма бросание курения — это всегда стресс. Он пытается ритуальный аспект заменить тем, что начинает заедать. Процесс приближения руки к губам. Идет замещение одной зависимости на другую. От этого идет набор лишних килограммов. Организм наш достаточно лабилен, он в любом случае восстановит все свои функции и справится со стрессом. Через некоторое время вес у вас нормализуется, — пояснила Юлия Перминова.