При каких проблемах со здоровьем не стоит есть дыни и арбузы

У некоторых людей существует непереносимость тех сахаров, которые присутствуют в составе дыни или арбуза. И у людей с заболеваниями кишечника такие фрукты могут вызвать вздутие, метеоризм или диарею. Дело в том, что арбуз и дыня содержат много сахаров. И даже если они нормально усваиваются, у людей с диабетом, инсулинорезистентностью или метаболическим синдромом реакция может быть совершенно обратная. Поэтому таким людям не стоит увлекаться арбузом и дыней.