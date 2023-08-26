При каких проблемах со здоровьем не стоит есть дыни и арбузы
Сезон продажи дыней и арбузов в самом разгаре, в связи с этим "Рамблер" решил выяснить, кому не стоит увлекаться этими фруктами.
Мы поговорили с экспертом и узнали, при каких имеющихся у человека заболеваниях есть дыни и арбузы может быть опасно для здоровья. На наши вопросы ответила врач-диетолог Елена Соломатина.
Дыня и арбуз — продукты, несомненно, полезные. Но при разнообразии всей полезности, по словам специалиста, есть у них и те компоненты, которые не усваиваются людьми и даже наносят определенный вред их здоровью. Прежде всего, речь идет о людях, которые имеют заболевания ЖКТ.
У некоторых людей существует непереносимость тех сахаров, которые присутствуют в составе дыни или арбуза. И у людей с заболеваниями кишечника такие фрукты могут вызвать вздутие, метеоризм или диарею. Дело в том, что арбуз и дыня содержат много сахаров. И даже если они нормально усваиваются, у людей с диабетом, инсулинорезистентностью или метаболическим синдромом реакция может быть совершенно обратная. Поэтому таким людям не стоит увлекаться арбузом и дыней.Елена СоломатинаВрач-диетолог
Арбуз и дыня также содержат большое количество жидкости. Но для людей с камнем в желчном пузыре и с проблемой мочевыводящих органов употребление этих продуктов может привести к повышенной отечности, что тоже малоприятно.