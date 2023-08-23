Почему нельзя употреблять кофеин с алкоголем

Терапевт, врач-валеолог, нутрициолог Надежда Чернышова объяснила, почему не стоит смешивать кофеин с алкоголем.

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Медик пояснила, что и кофеин, и алкогольные напитки оказывают сильнейшее воздействие на нервную систему. Если человек злоупотребляет и тем, и другим, то у него может значительно ухудшиться самочувствие, возникнуть обострение хронических заболеваний.

Эксперт добавила, что алкоголь — это нейротропный яд, который негативно влияет на нервную систему. Он вреден как в сочетании с кофеином, так и сам по себе. А при совместном употреблении этих двух веществ негативный эффект только возрастет.

"То есть нужно осмотрительно подходить к употреблению таких сильнодействующих веществ", — рассказала врач в комментарии Pravda.ru.

В свою очередь врач общей практики Елена Горина посоветовала не употреблять продукты с кофеином в вечернее время, так как человеку после этого будет сложно успокоиться и заснуть, передает RT.