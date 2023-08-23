Сомнолог развеял популярный миф о бессоннице

По словам Мельникова, следует ложиться и вставать в одно и то же время, использовать постель только для сна и секса. Кроме того, не следует держать рядом с кроватью часы и пользоваться гаджетами перед сном. Если вышеперечисленные рекомендации не помогают, то следует обратиться к специалисту, сообщает «Правмир».