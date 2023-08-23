Врач назвала причину землистого цвета лица у курильщиков

Курение негативно влияет на кожу лица, которая приобретает серо-землистый цвет. Смолы разрушают витамин C в организме, из-за чего она лишена свежести и здорового вида, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на врача-косметолога, дерматолога, миколога Нану Носареву.

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По ее словам, цвет кожи меняется из-за проникновения в кровь продуктов распада никотина, которые снижают тонус сосудов и негативным образом влияют на биохимические процессы в клетках.

"Также под воздействием никотина возрастает активность свободных радикалов, которые вызывают очень быстрое старение кожи за счет изменения структуры коллагена и эластина, отвечающих за упругость и эластичность кожи", – пояснила Носарева.

Эксперт добавила, что курение негативно влияет и на волосы. Они начинают приобретать неприятный запах, тусклый вид, становятся ломкими. Во время сгорания табака появляется сажа и деготь, в связи с чем зубы темнеют и желтеют, теряют блеск.