Стоматолог развеяла миф о зубной щетке

Бытует мнение, что зубная щетка с жесткой щетиной лучше справляется с зубным налетом. Это распространенное заблуждение, рассказала в беседе с «Известиями» врач стоматолог-терапевт «СМ-Стоматология» Юлия Новикова.

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По словам врача, щетки с мягкой щетиной нисколько не уступают в качестве очистки более жестким щеткам, если ими правильно пользоваться.

Зато щетки с жесткой щетиной могут негативно сказаться на десневом крае. Поэтому Новикаова рекомендует использовать мягкие щетки в сочетании с монопучковой щеткой.

Кроме того, не стоит пренебрегать межзубными ершиками, зубной нитью и ирригатором, говорит стоматолог.

Что касается выбора зубной пасты, здесь стоит ориентироваться на индивидуальные особенности, но помнить, что пасту необходимо периодически менять.