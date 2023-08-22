Врач предупредил, чем опасно отсутствие отпуска

Длительное отсутствие отдыха негативно влияет на здоровье, повышая риски развития заболеваний щитовидной железы и приближая инфаркты. Об этом заявил кардиолог Андрей Кондрахин.

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«По меньшей мере две недели надо отдохнуть», – сказал Кондрахин.

Нормальное функционирование организма человека невозможно без отдыха. Переключаться с работы на что-то приятное жизненно необходимо, поскольку чрезмерная усталость серьезно подрывает здоровье.

При отсутствии отдыха организм некоторое время компенсирует все, чего ему недостает, однако рано или поздно выдаст реакцию на перегрузку.

Трудоголикам врач напомнил, что в Японии, где считается нормальным приходить на рабочее место за несколько часов до начала рабочего дня и уходить домой только поздно ночью, процветает смертность.

Ученые из США доказали, что американцы, работающие меньше, живут дольше своих коллег, слишком увлеченных работой.

Продолжительность жизни людей, которые много работают, еще меньше, чем у курильщиков.

Россияне имеют право на 28 ежегодных оплачиваемых дней отпуска. При желании их можно разделить на несколько частей.

О том, что организм нуждается в отдыхе, свидетельствуют усталость, которая не проходит даже после сна, и повышение давления по утрам. О переработках также могут говорить головные боли, раздражительность.