Упражнения Кегеля: секрет, который изменит интимную жизнь

В 1948 году гинеколог Арнольд Кегель впервые высказался о важности нехирургического укрепления мышц тазового дна. Эта группа мышц поддерживает матку, мочевой пузырь, прямую кишку и тонкий кишечник.

© unsplash

Упражнения Кегеля показаны при недержании мочи во время кашля, чихания, бега и подъема тяжестей, ослаблении мышц тазового дна после родов или возникновении хлюпающих звуков во время секса, а также проблемах с эрекцией. То есть показаны не только мужчинам, но и женщинам.

Александра Тиль – телесный и фитнес-тренер рассказала, кому на самом деле необходимо выполнять упражнения Кегеля и как это делать, чтобы не навредить себе.

Таймкод:

1.30 – Что такое мышцы тазового дна

3.20 – Говорим про опущение внутренних органов

4.00 – Получается, мы всегда в напряжении

5.06 – Как понять, что вам нужны тренировки

10.00 – Гипертонус мышц тазового дна

11.16 – Что такое упражнения Кегеля

16.00 – Определяем слабость и гипертонус мышц подручными средствами

17.05 – Противопоказания к тренировкам

19.40 – Рассказываем про эффективные тренировки

26.55 – А секс-то станет лучше

28.12 – В смысле эрекция клитора

33.28 – А что будет, если не делать эти упражнения

37.30 – Почему в зале не говорят про мышцы тазового дна

В подкасте участвовали:

Над подкастом работали:

автор и ведущая — Даша Краснова

джингл — Глеб Домбровский

монтаж — Альбина Ахатова