Упражнения Кегеля: секрет, который изменит интимную жизнь
В 1948 году гинеколог Арнольд Кегель впервые высказался о важности нехирургического укрепления мышц тазового дна. Эта группа мышц поддерживает матку, мочевой пузырь, прямую кишку и тонкий кишечник.
Упражнения Кегеля показаны при недержании мочи во время кашля, чихания, бега и подъема тяжестей, ослаблении мышц тазового дна после родов или возникновении хлюпающих звуков во время секса, а также проблемах с эрекцией. То есть показаны не только мужчинам, но и женщинам.
Александра Тиль – телесный и фитнес-тренер рассказала, кому на самом деле необходимо выполнять упражнения Кегеля и как это делать, чтобы не навредить себе.
Таймкод:
1.30 – Что такое мышцы тазового дна
3.20 – Говорим про опущение внутренних органов
4.00 – Получается, мы всегда в напряжении
5.06 – Как понять, что вам нужны тренировки
10.00 – Гипертонус мышц тазового дна
11.16 – Что такое упражнения Кегеля
16.00 – Определяем слабость и гипертонус мышц подручными средствами
17.05 – Противопоказания к тренировкам
19.40 – Рассказываем про эффективные тренировки
26.55 – А секс-то станет лучше
28.12 – В смысле эрекция клитора
33.28 – А что будет, если не делать эти упражнения
37.30 – Почему в зале не говорят про мышцы тазового дна
В подкасте участвовали:
Чтобы не пропускать выпуски, подписываетесь на подкаст «Активное согласие» в VK, Spotify, Google Подкастах, Castbox, Apple Podcasts и Яндекс.Музыке.
Над подкастом работали:
автор и ведущая — Даша Краснова
джингл — Глеб Домбровский
монтаж — Альбина Ахатова
обложка — Мария Толстова и Лена Сидорова