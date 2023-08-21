Названо максимальное время, которое можно провести в холодной воде

Идея погружения в ледяную воду может вызвать страх, однако специалисты и учёные подчёркивают многочисленные положительные аспекты практики. Холод способен снижать стресс, улучшать сон и поднимать настроение.

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Однако ключевым является знание допустимых временны́х рамок. Эксперты советуют не превышать 15 минут нахождения в воде. Бóльшее пребывание может увеличить риск переохлаждения и обморожения.

Желательно, чтобы рядом был ещё один человек. Это обеспечит помощь или поддержку, если возникнут непредвиденные обстоятельства.

Правильная температура и частота играют также важную роль. Рекомендуется поддерживать воду в диапазоне 10–15 градусов Цельсия. Наиболее полезными считаются 2–3 сеанса погружения в неделю после интенсивных тренировок.

Эксперты подчёркивают и возможное искушение быстро перейти из ледяной ванны под тёплый душ. Желательно от этого воздержаться и дать организму время постепенно вернуться к нормальной температуре.