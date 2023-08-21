Какие виды спорта повышают уровень эндорфинов

Один из самых интересных аспектов спорта – его способность повышать уровень эндорфинов, нейротрансмиттеров, которые вызывают чувство счастья и благополучия.

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Бег

Исследования показывают, что бег активизирует выработку эндорфинов. Ученые из Университета Аризоны обнаружили, что длительные беговые тренировки способствуют повышению уровня эндорфинов в организме. Кроме того, бег способствует улучшению настроения и снижению уровня стресса.

Йога

Йога, хотя и является более медитативным видом спорта, также способна повысить уровень эндорфинов. Исследование, проведенное в Университете Чарльза Стурта, показало, что уровень эндорфинов значительно повышается после занятий йогой. Это объясняется комбинацией физических упражнений, глубокого дыхания и медитации, которые стимулируют выработку эндорфинов.

Танцы

Танцы – это не только отличная форма физической активности, но и способ повысить уровень эндорфинов. Исследование, проведенное в Университете Северной Каролины, показало, что танцевальные тренировки способствуют выработке эндорфинов и улучшению настроения. Это объясняется сочетанием физической активности, музыки и социального взаимодействия, которые влияют на выработку эндорфинов.

Плавание