Названо лучшее средство от сезонных простуд
Перед осенне-зимним периодом желательно провести раннюю профилактику и укрепить микрофлору слизистой носа. Лучшее средство от сезонных простуд назвал кандидат медицинских наук Михаил Кутушов.
«Август – сезон профилактики всех заболеваний, которые подстерегают нас зимой, и подготовки организма к холодам. Облегченную форму протекания всех простуд могут обеспечить пробиотики», – заявил врач.
По словам Кутушова, стоит выбирать препараты на натуральной основе, потому что они безопасны и полезны для укрепления общего иммунитета.
Необходимо соблюдать другие меры предосторожности: регулярно мыть руки, избегать контакта с больными и поддерживать общую гигиену, передает «Мослента».