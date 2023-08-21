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Названо лучшее средство от сезонных простуд

Перед осенне-зимним периодом желательно провести раннюю профилактику и укрепить микрофлору слизистой носа. Лучшее средство от сезонных простуд назвал кандидат медицинских наук Михаил Кутушов.

Названо лучшее средство от сезонных простуд
© РИА "ФедералПресс"

«Август – сезон профилактики всех заболеваний, которые подстерегают нас зимой, и подготовки организма к холодам. Облегченную форму протекания всех простуд могут обеспечить пробиотики», – заявил врач.

По словам Кутушова, стоит выбирать препараты на натуральной основе, потому что они безопасны и полезны для укрепления общего иммунитета.

Необходимо соблюдать другие меры предосторожности: регулярно мыть руки, избегать контакта с больными и поддерживать общую гигиену, передает «Мослента».