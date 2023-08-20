Самые популярные травмы, которые грозят новичкам в тренажерном зале

Обозреватель Москвы 24, фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский рассказал, какие ошибки совершают новички при занятиях в зале и чем это может обернуться.

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Фитнес-индустрия продолжает развиваться семимильными шагами, предлагая своим клиентам новые направления в групповых уроках, совершенствуя кардио- и силовое оборудование, а также активно развивая отрасль спортивного и полезного питания. Все это позволяет привлекать больше людей вести здоровый образ жизни, в том числе покупать абонементы в фитнес-клубы.

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Но часто после покупки начинающие любители спорта бросаются в омут ЗОЖа с головой без какой-либо подготовки. А это практически всегда означает – привет, травмы! Давайте обсудим самые популярные из них в разных видах упражнений.

Занятия с отягощением

Техника выполнения того или иного упражнения является важнейшей составляющей при занятиях с отягощением. Причем если посмотреть на новичков, то они совершают ошибки практически во всех движениях: от приседания со штангой, до, казалось бы, например, элементарных упражнений на руки (бицепс, трицепс и так далее).

Особенно внимательно рекомендую отнестись к таким, как становая тяга (любой ее вариант), приседания со штангой, а также любым упражнениям, где есть так называемая вертикальная нагрузка на позвоночник (жимы штанги вверх от груди, из-за головы, жимы гантелей, а также рывок и толчок штанги).

Все эти занятия даже во время разминки могут сильно повредить позвоночник либо суставы (чаще плечевой). Такие травмы надолго выводят из строя и даже приводят к инвалидности.

К слову, такие упражнения, как жим штанги или гантелей лежа, также могут причинить серьезные травмы. Как правило, это повреждение плечевого сустава или даже разрыв грудной мышцы. Все потому, что клиенты грубо нарушают технику выполнения – слишком широко разводят локти в нижней точке амплитуды.

Важно: если вы хотите заниматься с железом, даже не пытайтесь осваивать упражнения самостоятельно (тем более по мобильным приложениям). Как показывает многолетняя практика, если у человека нет опыта занятий спортом или фитнесом, он никогда не может быть уверен, насколько правильно выполняет упражнение. Ведь ни у одного из приложений нет функции контроля качества исполнения.

Большие веса

Даже когда у человека поставлена техника выполнения упражнений, риски получить травмы сохраняются по одной из самых распространенных причин: желание взять все больший и больший вес. Это некая психологическая проблема, с которой сталкивался абсолютно любой поклонник того или иного вида спорта, – когда энтузиазм заставляет заниматься все интенсивнее и чаще. Особенно часто это встречается как раз среди новичков, скажем так, поймавших вдохновение.

Но если не сдерживать этот избыточный энтузиазм, можно достаточно быстро получить серьезную травму. В проекции на занятия в тренажерном зале нужно четко понимать, что невозможно увеличивать вес отягощения от тренировки к тренировке – хотя бы потому, что наши связки и сухожилия укрепляются гораздо медленнее, чем мышцы. Почему? Потому что мышцы – это белок, и их способность адаптироваться к нагрузке гораздо выше, чем у связочного аппарата, который физиологически не так быстро развивается.

Если не контролировать увеличение нагрузки, в какой-то момент возникает дисбаланс развития мышц и связок, что неизбежно приводит к травме. Другими словами, даже если у вас действительно хороший результат, старайтесь его увеличивать постепенно. Например, вы пожали штангу 70 килограммов и готовы на следующей тренировке одолеть 75 килограммов. Делать этого не стоит. Ваша задача – повторить ваш результат через неделю, а затем еще через неделю сделать "шаг" не в пять килограммов, а в 2,5 (то есть пожать вес 72,5 килограмма). Тем самым вы закрепите свой результат, при этом подготавливая связочный аппарат к дальнейшему увеличению веса отягощения. Все очень просто.

Кроссфит

К слову, риски касаются не только тех, кто решил заниматься в тренажерном зале. Популярное групповое направление кроссфит вообще считается лидером по количеству полученных посетителями травм. Причем часто это происходит при наличии тренера, задача которого, казалось бы, контролировать тренировочный процесс клиента.

Но, к сожалению, это происходит не всегда. Во-первых, потому, что существенным недостатком любого группового урока является невозможность тренера контролировать абсолютно всех клиентов. Во-вторых, многие приходят с ранее полученными травмами или другими проблемами со здоровьем, о чем в обязательном порядке должны тренера уведомить. Если клиент уверен, что его проблемы со здоровьем – это "не существенно", риски оказаться у врача будут очень высокими.

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