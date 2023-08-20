Врач сравнила смесь кофе и алкоголя с сильнодействующими веществами

«Это яд (речь об алкоголе), воздействующий на нервную систему, он вреден как с кофеином, так и без кофеина, в любом случае, он не полезен. И, возможно, что при их совместном действии негативный эффект и того, и другого усилится. То есть нужно осмотрительно подходить к употреблению таких сильно действующих веществ», — предупредила врач.