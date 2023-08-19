Врач назвала три опасных последствия самолечения

Более 60 процентов россиян занимаются самолечением на дому вместо того, чтобы пойти на осмотр к врачу.

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«Вечерняя Москва» узнала у врача-терапевта Надежды Чернышовой, чем это опасно и к каким последствиям может привести.

Чем опасно самолечение

По словам Чернышовой, люди стали чаще лечить себя без консультаций со специалистами после появления интернета. Из-за захламленности Всемирной паутины возник феномен «некомпетентной информированности».

— В Сети можно найти материалы, которые якобы проясняют ситуацию. Но люди не понимают, что существуют неспецифические симптомы, которые характерны сразу для целых групп болезней. И оценить реальное состояние без врачебного опыта в таком случае очень сложно, — объяснила собеседница «ВМ».

Так, пациент действительно может прочитать о симптомах той или иной болезни в интернете. Но знать наверняка, какое заболевание такие признаки сопровождают, он не может.

— Например, у человека появилась жалоба на слабость, утомляемость и сонливость. В интернете он читает, что эти симптомы говорят об атеросклерозе. А на самом деле при таких же признаках может протекать и сердечная недостаточность, — предупредила Чернышова.

Поэтому важно понимать, что связать все симптомы и оценить в комплексе полученные данные может только врач.

Негативные последствия самолечения

Самолечение имеет ряд негативных последствий. Вот лишь некоторые из них:

упущено время — из-за попыток вслепую найти правильное лечение можно усугубить свое состояние;

устойчивость к лекарствам — самостоятельное «назначение» лекарств может привести к временному облегчению, но не решит реальную проблему, а в результате неправильного приема препаратов наступает устойчивость к медикаментам

вред здоровью — неправильно примененное лекарство может нанести непоправимый ущерб организму.