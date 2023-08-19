Когда лень это нормально, а когда признак болезни

Проснулись и никак не можете вытащить себя из постели? Весь день слоняетесь по дому, отменяете планы, мечтая устроить себе день-тюлень в одеяле и силой заставляете себя сделать то, что невозможно отменить? Возможно, вы просто устали, и организму жизненно важно ничего не делать. Но иногда лень может быть тревожным звоночком целого перечня заболеваний.

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В чём суть лени для организма и как понять, нормально ли это состояние в конкретный момент, «Секрету» рассказала Татьяна Насонова, врач-невролог, заведующая лечебно-диагностическим отделением Клиники нервных болезней Сеченовского университета.

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Что такое лень и какой она бывает

Лень — это нормальное состояние организма, объясняет Насонова. Врачи и психологи часто говорят, что лень должна присутствовать у любого человека как противоположность энергичности и активности.

«Бывает полезно лениться. Особенно активным людям, перфекционистам, которые постоянно находятся в движении, потому что им нужно отдыхать», — объясняет Насонова.

Суть лени в том, чтобы замедлить уставший организм, дать ему остановиться, «выдохнуть», восстановиться. Поэтому одно её наличие — это не плохо: она так же естественна, как состояние бодрости, сонливости, эпизодической апатии. Но только если это не переходит в патологическое состояние.

«Патологическую лень обычно замечают окружающие, а не сам пациент. Например, видят, что человек становится действительно апатичным. Такое может случиться в рамках различных заболеваний», — говорит Насонова.

Причины лени, связанные со здоровьем

Нужно что-то сделать, но не хочется — это суть лени здорового человека. Но если на него накатывает апатия, вялость, слабость, — есть вероятность, что речь идёт не просто про временную усталость организма. Апатичное, вялое состояние, нежелание что-либо делать может быть связано в первую очередь с психиатрическими заболеваниями, с нарушениями в работе нервной системы.

Заболевания нервной системы и мозга

Причиной лени может быть так называемый астенический синдром (астения) — это состояние, при котором человек быстро утомляется, у него сильная слабость, падает работоспособность. Могут присутствовать перепады настроения.

«Астенический синдром может развиваться после инфекционных заболеваний, после тяжёлых соматических заболеваний, после операций. Пациенту тяжело быть активным, он находится в состоянии, когда ему нужно больше спать, больше отдыхать, он не такой выносливый», — делится Насонова.

Также апатия и лень встречаются у пациентов с депрессивным синдромом. По словам Насоновой, зачастую у пациентов с депрессией наблюдается такая закономерность, что они очень рано просыпаются утром из-за нарушений сна, но при этом в течение дня на них накатывает апатия, нежелание что-либо делать. А пациенты с умеренной и выраженной депрессией могут находиться в постели и даже не приступать к своей обычной деятельности.

«Лень возможна и при более грозных психиатрических заболеваниях. Но в их диагностике уже должен помогать врач-психиатр. К нему нужно обратиться, если родственники замечают, что пациент постоянно ленится и это распространяется на совсем базовые вещи: помыться, приготовить себе еду, ограничить себя в приёме пищи — бывает даже лень остановиться есть», — объясняет Насонова.

Ещё одно состояние, при котором возможны лень и апатия, снижение активности, — это когнитивные нарушения. Например, деменция. По словам Насоновой, по мере увеличения степени тяжести когнитивных нарушений у пациентов снижаются жизненные силы. Это и приводит к тому, что они начинают «лениться».

Соматические заболевания

Одна из возможных соматических причин лени — анемия: снижение уровня гемоглобина на фоне дефицита железа или витамина В12. Также лень может сопутствовать разным эндокринологическим заболеваниям, таким как гипотиреоз — дефицит выработки гормонов щитовидной железы.

«Если пациент обращается с жалобой на лень и апатию, важно проводить минимальное лабораторное обследование — общий анализ крови и анализ СОЭ. Это стандартные вещи, но они помогают выявить огромное количество заболеваний. Также нужен общий анализ мочи, биохимический анализ и ТТГ — его хватит, не надо досдавать Т3 и Т4», — перечисляет Насонова.

Все обозначенные базовые анализы позволят как минимум сразу исключить заболевания внутренних органов и эндокринной системы.

Виды лени — как отличить «плохую» от «хорошей»

Чтобы понять, говорит ли лень о чём-то плохом, надо провести нейрокогнитивное тестирование. Сначала, как объясняет Насонова, проводятся простые тесты, чтобы отсечь выраженные проблемы. Потом — более сложная диагностика, чтобы исключить умеренные когнитивные нарушения.

Базово отделить лень и апатию от проявлений психических заболеваний может врач любой специальности, предложив пациенту пройти тестирование по госпитальной шкале тревоги и депрессии — HADS. Она содержит 7 вопросов на тревогу и 7 на депрессию. На основе неё врач может предположить, есть ли у пациента тревожное или депрессивное расстройство. Более точную диагностику причин и сути лени проведёт невролог.

При нехватке времени на приёме он предложит Mini-Cog (Мини-Ког): тест «рисования часов» и запоминания слов. Он отнимает всего 3–5 минут и помогает оценить кратковременную память. А если у невролога больше времени на приём, он проводит более развёрнутые нейрокогнитивные тестирования: MoCA и MMSE .

«Если мы сомневаемся, нам надо распознать какие-то сложные виды нейроденегеративных заболеваний и для этого провести ещё более развёрнутое тестирование, мы можем направлять к специальным врачам. К неврологам, которые углублённо изучают когнитивные нарушения», — говорит Насонова.