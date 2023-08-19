На каких пальцах руки медики не рекомендуют носить кольца

В нашем обществе ношение кольца на пальце руки является распространенной традицией, символизирующей брак, принадлежность к определенной группе или просто стильный аксессуар. Однако, мало кто задумывается о возможных негативных последствиях такой привычки.

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Медики и исследователи в области здоровья выделяют несколько пальцев, на которых ношение кольца может быть нежелательным.

Первым пальцем, на котором медики не рекомендуют носить кольца, является большой палец. По данным исследований, опубликованных в журнале "Journal of Hand Surgery", ношение кольца на большом пальце может оказывать негативное воздействие на функциональность руки. Кольцо может ограничивать движение сустава большого пальца, что может привести к дискомфорту и даже боли при выполнении повседневных задач, таких как сжатие предметов или печатание на клавиатуре.

Вторым пальцем, на котором ношение кольца может быть проблематичным, является безымянный палец. Исследования, проведенные в Медицинском центре Университета Джона Хопкинса, показали, что кольцо на безымянном пальце может оказывать давление на нервы и сосуды, проходящие через этот палец. Это может вызвать онемение, покалывание и даже потерю чувствительности в пальце. Кроме того, кольцо на безымянном пальце может быть причиной травмы при случайном ударе или застревании в каком-либо объекте.