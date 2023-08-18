О каких проблемах со здоровьем говорит ощущение нехватки воздуха

"Наиболее частая причина такого состояния – нарушения в работе нервной системы. Это так называемое проявление гипервентиляционного синдрома, панического расстройства", – отметила эксперт. Кроме того, нехватка воздуха может сигнализировать о патологии внутренних органов. "Частыми причинами одышки также являются проблемы с сердцем и легкими", – говорит врач.