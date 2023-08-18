Врач объяснил, как пожилым снизить риск смерти из-за жары
Отъезд на дачу, кондиционер и употребление чистой воды могут спасти жизнь пожилым людям во время аномальной жары. Об этом «Газете.Ru» рассказал врач-гериатр, невролог, председатель секции геронтологии МОИП при МГУ им. М. В. Ломоносова Валерий Новоселов.
Повышенная температура вызывает избыточную смертность, прежде всего, — среди пожилых людей, объяснил врач: они могут составлять более 90% умерших в жару. Это связано с их сниженной способностью адаптироваться к экстремальным условиям.
«Важно следить за своей нагрузкой, питанием и пить достаточно чистой воды. Газировки, соки, морсы и другие напитки с сахаром лучше не употреблять, так как почти у всех людей в возрасте нарушен обмен сахара в крови и часто есть преддиабет», — объяснил Новоселов.
Вернуться в зону физиологического комфорта при жаре помогает кондиционер: охлаждение воздуха может значительно снизить риски для здоровья. Это жизненно важная вещь на сегодня, подчеркнул Новоселов. Помочь может и отъезд на дачу: в сельской местности температура обычно ниже, особенно в деревянных домах, там можно обойтись без кондиционера.
В августе 2023 года скончались многие знаменитости: народная артистка РСФСР Ирина Мирошниченко, народные артистки СССР Юлия Борисова и Вера Васильева, композитор Александр Колкер, переводчик, актер озвучки и радиоведущий Леонид Володарский.
Как считает гериатр Новоселов, череда смертей российских знаменитостей связана с аномальной жарой в начале месяца.
«В августе с первого по 10 число, в период сильной жары, умерло очень много мировых знаменитостей в возрасте 70-90 лет. Нужно понимать, что эти люди умерли не из-за жары, а из-за суммы факторов. Погода лишь подтолкнула их к обрыву. Пожилой возраст — всегда снижение жизнеспособности. Одна и та же нагрузка, например, пробежка на жаре за уходящим трамваем, может значительно повысить риск инфаркта у 90-летнего и почти не отразиться на 20-летнем», — заключил геронтолог.