Врач объяснил, как пожилым снизить риск смерти из-за жары

«В августе с первого по 10 число, в период сильной жары, умерло очень много мировых знаменитостей в возрасте 70-90 лет. Нужно понимать, что эти люди умерли не из-за жары, а из-за суммы факторов. Погода лишь подтолкнула их к обрыву. Пожилой возраст — всегда снижение жизнеспособности. Одна и та же нагрузка, например, пробежка на жаре за уходящим трамваем, может значительно повысить риск инфаркта у 90-летнего и почти не отразиться на 20-летнем», — заключил геронтолог.