Как понять, что в бассейне превышена концентрация хлора

Десять спортсменов попали в больницу после посещения бассейна в сочинском санатории. Предварительный диагноз — отравление хлором.

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«Вечерняя Москва» выяснила, как понять, что в бассейне переизбыток хлора, и чем это вещество опасно для человека.

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Чем опасен хлор

По словам врача-терапевта Ларисы Алексеевой, чаще всего отравление вызывают пары хлора, которые человек вдыхает, окунувшись в воду. Это провоцирует серьезную интоксикацию.

— Хлор — это ядовитый газ с резким запахом и сладковатым металлическим привкусом, — объясняет врач. — Есть безопасные для человеческого организма нормы концентрации этого вещества в воде. И в санитарных правилах по эксплуатации конкретного бассейна должны быть указаны гигиенические требования к содержащейся в нем воде, а также к методам ее обеззараживания.

При этом, как подчеркнула Алексеева, именно хлорирование до сих пор является самым эффективным и распространенным способом обеззараживания воды в бассейне.

Почему нормы нарушаются

По словам дезинфектора Александра Беляева, процесс добавления обеззараживающего средства в чашу бассейна производится автоматически при помощи специального оборудования.

Одна из частых причин повышенного содержания хлора в бассейне — поломка такого устройства.

— Отравление происходит из-за того, что дозирующее оборудование, несмотря на имеющуюся многоуровневую систему защиты, выходит из строя или же неправильно эксплуатируется. В результате чего аппарат впрыскивает больше положенного по санитарным нормам вещества, что и провоцирует отравление посетителей, — пояснил «ВМ» специалист.

Симптомы отравления хлором

Как отметила врач Алексеева, степень отравления парами хлора зависит от продолжительности их воздействия на организм и дозировок.

Среди основных симптомов интоксикации выделяют:

першение в горле и кашель;

слезотечение и ухудшение зрения;

повышенное слюноотделение;

головные боли;

судороги;

тошноту.

У некоторых людей также возникает аллергическая реакция на обеззараживающие агенты, которые содержат хлор.

Важно помнить: если вы почувствовали после посещения бассейна хоть один из этих симптомов, следует обратиться за помощью к врачам или вызвать скорую.