«Люди могут жить до 120 лет»: врач рассказал, как сохранить ясный ум

Гериатр Антон Наумов: переливание крови и прием витаминов не продлевают жизнь

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По данным Росстата, ожидаемая продолжительность жизни россиян в 2023 году — почти 73 года. Это немало, но врачи уверяют, что жить можно гораздо дольше, причем даже в старости сохраняя ясный ум и способность активно двигаться и радоваться жизни.

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«Лента.ру» побеседовала с профессором кафедры болезней старения ФДПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова, заведующим Лабораторией заболеваний костно-мышечной системы Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России Антоном Наумовым и выяснила, когда и как нужно начинать заботиться о здоровье, чтобы максимально повысить шансы отметить столетие.

«У долгожителей нет пылесосов и швабр»

Можно ли увеличить продолжительность жизни и как это сделать?

Антон Наумов: В мире есть территории, где сконцентрировано максимальное количество долгожителей — людей старше 100-110 лет. Это так называемые голубые зоны. Все данные об увеличении продолжительности жизни удалось получить именно за счет анализа этих зон. Вне зависимости от географии, социального и экономического положения у жителей этих территорий выявили схожие черты.

Во-первых, это большой объем естественных движений. Мне на этом хочется сделать акцент, чтобы люди понимали: в глобальном смысле важно не посещение фитнес-залов с большими нагрузками, а именно естественные движения.

Одна из зон долгожителей — остров Окинава в Японии. Многие знают, что в Японии в домах практически нет столов, и женщина в 100 лет за день более 90 раз садится и встает с пола, — Антон Наумов, гериатр, профессор.

Еще одна голубая зона — остров Сардиния. Из-за горного рельефа мужчины в некоторых поселениях ежедневно проходят от 30 до 35 километров — опять же большой объем естественных движений. Как правило, у долгожителей дома нет пылесосов и швабр. Для того чтобы помыть пол, им нужно нагибаться и в целом активно двигаться.

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Во-вторых, это разумное питание. У жителей голубых зон разнообразное питание с преобладанием растительной пищи. Также они придерживаются правила 80 процентов: человек может положить на тарелку столько еды, сколько считает нужным, но съесть 80 процентов от этого.

Для поддержания основного обмена веществ человеку нужно в среднем 2500 калорий в сутки. В то же время все долгожители в голубых зонах потребляют 1800-1900 калорий, то есть 80 процентов от того, что мы считаем фундаментально необходимым для основного обмена.

В зонах долгожителей отсутствует как таковой фастфуд. Никому в голову не придет есть пищу с трансжирами, быстрыми углеводами. Конфетами они не перебиваются. Помимо этого, в таких зонах существует полноценная культура еды: пищу принимают за красиво накрытым столом, часто в компании друзей, — Антон Наумов, гериатр, профессор.

В-третьих, важная наука, которую следует перенимать из голубых зон, — мировоззрение. Это такое интегральное понятие, которое включает в себя наличие у человека жизненной цели. В японском языке есть термин «икигай», он означает «смысл жизни» в прямом смысле слова. Жители Японии знают, для чего им нужно просыпаться утром, — ради своего «икигай». Пожилой человек встает утром, и он знает, что ему нужно отвести внуков в школу, потом встретиться с друзьями, у него есть цели и задачи на день, месяц, год. Это серьезный фактор, влияющий на продолжительность жизни.

Последнее, на чем основывается долголетие, — принадлежность к хорошей социальной группе. Речь об интересном круге общения, здесь большое значение имеют близкие люди и семья.

В высокогорной Сардинии в общественных местах почти нет рекламных плакатов с молодыми людьми, любые плакаты будут с пожилыми. Это уважение к возрасту. Также там отсутствует эйджизм. В той же Греции, Италии, Японии на детских праздниках всегда на почетных местах сидят бабушки и дедушки, прабабушки и прадедушки, — Антон Наумов, гериатр, профессор.

Это важно не только для пожилых людей. Доказано, что дети, которые видели в своих семьях сразу несколько поколений, растут более добрыми, образованными и воспитанными.

Это четыре фундамента, на которых строится все, что называется антиэйджингом.

«Два-три бокала вина в неделю не повредят»

Иногда знаменитости в погоне за вечной молодостью делают переливание крови. В этом есть смысл?

Переливание крови — бесполезная процедура, нет доказательств ее эффективности.

Если мы говорим о молекулярном уровне омоложения, то должны задумываться об этом с неонатального периода. Если женщина заботится о долголетии детей, то она должна начать лучше питаться, изменить мировоззрение, снизить темп жизни, улучшить круг общения уже тогда, когда только забеременела.

Если же человек в 60 лет, проведя бурную молодость с наркотиками, алкоголем, курением, бессонными ночами, задумается об омоложении именно на молекулярном уровне, то перспектив у него в этом плане нет.

Тем не менее нельзя опускать руки, даже в 70-80 лет нужно предпринимать попытки вести более здоровый образ жизни. Главное, чтобы эти методы были подкреплены научно.

Можно ли отсрочить старость благодаря витаминам или другим медикаментам?

На этот вопрос трудно ответить. Давайте посмотрим на примере витамина D. Мы знаем, что низкий уровень витамина D в сыворотке крови влечет пагубные последствия: прогрессирование сердечно-сосудистых и метаболических рисков, потерю плотности костей, повреждения суставов. Однако пока нет исследований, которые говорили бы, что регулярный прием витамина D приведет к снижению рисков атеросклероза или остеопороза.

Одни ученые заявляют, что употребление мультивитаминов помогает поддерживать физическое здоровье и иммунитет, другие ученые, также ссылаясь на научные работы, говорят, что избыточное употребление витаминов может навредит, — Антон Наумов, гериатр, профессор.

Поэтому однозначного ответа на вопрос, нужно ли регулярно принимать витамины, нет. Если мы доказываем дефицит, например, витамина В12, лежащего в основе целого ряда заболеваний, в том числе когнитивных нарушений, то, конечно, этот витамин должен быть назначен.

Однако сказать, что сегодня есть волшебные пилюли, я пока не могу. Считаю, что долголетие — это в первую очередь правильный образ жизни.

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Мы часто слышим, что богатые люди занимаются антиэйджингом. Замеряют уровень витаминов, минералов, микроэлементов, компенсируют любой их недостаток. Возможно, в будущем это станет стратегией борьбы со старением. Однако сегодня, повторюсь, такой стратегией является в первую очередь ответственное отношение к своему здоровью.

Как только люди поймут, что профилактические медицинские осмотры, диспансеризация — это обязательный компонент жизни, нам удастся существенно повлиять на продолжительность жизни, — Антон Наумов, гериатр, профессор.

Врачи единогласно уверяют, что алкоголь вредит организму. Однако жители голубых зон его употребляют, но в умеренных количествах. Так все же бокал хорошего красного вина — вредит здоровью или нет?

Два-три бокала в неделю красного сухого вина с хорошей едой, наверное, не повредят. В ту же средиземноморскую диету входит два-три бокала сухого вина в неделю.

Главное осознавать опасность злоупотребления, соблюдать ограничения, выбирать только качественные напитки. В голубых зонах, как правило, это напитки, которые люди изготавливают с любовью, по рецептам, передающимся из поколения в поколение. Поэтому качественный алкоголь при отсутствии предпосылок к злоупотреблению не будет пагубным.

Почему говорят о пользе именно красного сухого вина? Потому что в нем есть ресвератрол — вещество, которое считается мощным антиоксидантом. Но уточню, что пока серьезных клинических, научных данных, подтверждающих этот факт, не получено.

А что насчет растительных диет? Они помогают прожить дольше?

Я как врач-гериатр категорически против вегетарианства. Животный белок содержит незаменимые аминокислоты, которых нет в растительном белке.

Ограничение поступления белка всегда связано с потерей мышечной силы и массы, а это одна из главных проблем людей пожилого возраста. В медицине это называется саркопения, она входит в топ-5 основных факторов риска ухода людей из жизни, — Антон Наумов, гериатр, профессор.

Эволюционное развитие человека, его возможность увеличивать объем головного мозга, иметь энергию для жизни связаны с началом употребления мяса. И с эволюционной точки зрения, и с точки зрения целостности мышечной ткани для меня вегетарианство — негативный аспект.

Как влияет на продолжительность жизни одиночество?

Наличие семьи и хороших с ней отношений — это важный аспект в вопросе долголетия. Есть исследования, показывающие, что продолжительность жизни одиноких людей в среднем на 5-6 лет ниже, чем у тех, у кого есть семья.

Одиночество — это безнадежность, а за ней следуют депрессия, тревога, перманентный выброс гормонов стресса, которые как раз увеличивают тот самый синдром системного медленно прогрессирующего воспаления, лежащего в основе развития болезней и старения, — Антон Наумов, гериатр, профессор.

В некоторых странах одиночество выделяют в отдельный гериатрический синдром, гериатрическая патология, как я уже сказал, существенно влияет на здоровье, продолжительность жизни. Одинокие люди чаще обращаются за медицинской помощью. Это люди, с которыми в большинстве стран мира связано тяжелое социальное бремя.

«Мы на самом деле не все знаем о генах»

Какие факторы, помимо вредных привычек, ускоряют старение?

Это скудное, однообразное питание, в котором не преобладает растительная пища, социальная изоляция, отсутствие достаточного количества социальных контактов, позитивного настроя. Также это отсутствие внимания к собственному здоровью, игнорирование первых симптомов заболеваний. В совокупности с вредными привычками эти факторы могут значительно сократить жизнь.

Отличается ли процесс старения у мужчин и женщин?

Да, есть много патофизиологических отличий, в том числе связанных с различным гормональным статусом. Если у женщины с возраста 50-55 лет резко падает уровень эстрогенов — гормонов, защищающих все ткани организма, то у мужчины падение тестостерона, который тоже защищает большинство тканей, происходит постепенно. Тот же остеопороз, определяющий высокий риск перелома шейки бедра, у женщин встречается чаще, и он прогрессирует быстрее, чем у мужчин.

Старение костей происходит быстрее и глобальнее у женщин. При этом мужчины имеют вредные привычки, ускоряющие их старение, — Антон Наумов, гериатр, профессор.

Можно ли считать седину в молодом возрасте признаком раннего старения?

Седина — один из маркеров раннего старения. Однако здесь много спорных вопросов, ведь депигментация волоса может быть проявлением определенной стрессовой ситуации, которая впоследствии может быть нивелирована. Так что я бы не был категоричным и убежденным в том, что если человеку 40 лет и у него седые волосы, то он не доживет до 90 лет.

Какие еще бывают маркеры раннего старения?

Это большой список. Помимо седины, в маркеры раннего старения входит низкий уровень витамина D и гемоглобина, наличие инсулинорезистентности, низкая физическая активность и избыточная масса тела.

Можно ли социальными факторами победить генетику? Допустим, в семье не было долгожителей. Может ли человек определенными действиями изменить эту тенденцию?

Мы на самом деле не все знаем о генах. Существуют так называемые молчащие гены — кто-то их называет мусорными, которые ни за что не отвечают, но они есть, они общаются с друг с другом. Очевидно когда мы будем хорошо понимать, как наши гены взаимодействуют и как на них влияет окружающая среда, мы сможем узнать, как менять генетическую программу.

А менять эту программу можно. Есть примеры, когда оба родителя имеют лишний вес, сердечно-сосудистые заболевания и сахарный диабет, а ребенок поставил себе с молодого возраста цель не иметь избыточной массы тела и снизить риск кардиоваскулярных заболеваний, и ему это удается. В моем окружении есть люди в возрасте от 40 до 50 лет, которые поставили себе эту цель и достигают ее.

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Поэтому я верю, что мы можем менять генетическую программу усилием воли и образом жизни. Думаю, если каждый из нас осознает, что не все предрешено и в наших руках много возможностей, это будет еще один шаг на пути к активному долголетию.

«COVID-19 ускорил старение у большого числа пациентов»

Растет ли средняя продолжительность жизни в России?

Если говорить про доковидное время, то в 2019 году средняя продолжительность жизни в России составляла 72 года. Тогда одной из глобальных целей у нас было поднять этот показатель до 78 лет к 2024 году. К сожалению, коронавирус испортил наши планы: во время пандемии была высокая смертность и средняя продолжительность жизни снизилась. Это касается практически всех стран мира, в том числе и России.

Поэтому в 2023 году мы только возвращаемся к доковидным показателям. В России, без разделения на мужчин и женщин, средняя продолжительность жизни — примерно 74 года, — Антон Наумов, гериатр, профессор.

Но сейчас ВОЗ объявила о завершении пандемии. Можно больше не волноваться?

Эта новость не означает, что проблема ушла. Коронавирус, как и грипп, останется с нами навсегда и будет даже не сезонной инфекцией, а циркулирующим вирусом. В стационарах мы до сих пор видим, что у нескольких человек в неделю выявляют SARS-CoV-2. Поэтому думать, что ковид исчез, а уж тем более расслабляться нельзя.

Отмечу, что тяжелое течение коронавируса и летальные исходы фиксируют в основном у пожилых пациентов, особенно у тех, у кого есть несколько заболеваний. Зарубежные ученые делают так называемые ковидограммы — специальные инструменты, которые позволяют прогнозировать тяжелое течение заболевания, смертность, госпитализацию пациентов с COVID-19. Они определяют уровень риска именно по двум этим параметрам: возрасту пациентов и количеству коморбидных заболеваний.

Поэтому если пожилой человек имеет хронические болезни, то все рекомендации по поводу личной безопасности остаются актуальными. Это и маски, и социальная дистанция, — Антон Наумов, гериатр, профессор.

Конечно, для пожилых пациентов важны и специфические меры профилактики. Если мы говорим про здорового человека, то это вакцинация. Если речь про людей со сниженным иммунным статусом и хроническими заболеваниями, у которых может наблюдаться недостаточный ответ на вакцинацию, для них существует опция пассивной иммунизации моноклональными антителами.

Пассивная иммунизация подходит пациентам с коморбидными заболеваниями, особенно если не представляется возможность выполнить вакцинацию. Моноклональные антитела не вмешиваются в работу иммунной системы, они безопасны, но при контакте с вирусом способны быстро нейтрализовать его, что снижает риск манифестации симптомов, тяжелого течения болезни и смерти.

Правда ли, что коронавирус ускоряет старение?

Да, это так. В организме есть стареющие клетки, в науке они называются сенесцентными. Они не делятся и не обновляются. Из-за старения они продуцируют много ненужных веществ, которые в свою очередь вызывают системное медленно прогрессирующее воспаление.

Во время пандемии мы установили, что вирус SARS-CoV-2 не просто усиливает сенесценцию клеток, но и ускоряет старение иммунной системы — одного из важнейших барьеров на пути к старению.

Как только возникают ошибки в ее работе, у человека резко ускоряется старение всего организма. Подтверждение этому сегодня есть как в большом количестве научных фундаментальных исследований, так и в клинической практике. Поэтому перенесенный COVID-19, несомненно, ускорил старение у достаточно большого числа пациентов.

«У них появляется зависимость от других людей»

Как специалисты определяют, что наступила старость?

Пока наука на пути к четкому определению границ старения. Никто не договорился о едином определении, потому что мы до сих пор не понимаем, как происходит процесс старения, как он начинается, и с какого момента мы будем считать человека старым.

Определений старения много: это и генетическая программа, и финал жизни, и истощение функциональных резервов организма. Важен момент, когда можно говорить о появлении медицинских проблем. Самой большой из них является развитие старческой астении. Как правило, это пациенты старше 75 лет, у которых прогрессирует потеря мышечной массы наряду с нарушением памяти и остальных когнитивных функций. У них появляется зависимость от других людей в бытовой жизни: при вставании с постели, посещении туалета, приготовлении пищи. Человек начинает терять автономность.

Возраст старения у каждого индивидуален, это не обязательно 60 или 65 лет. Бывают случаи, когда процессы старения начинаются в более раннем возрасте. Например, пациент имеет ревматоидный артрит — тяжелое заболевание соединительной ткани — у него старение может наступить в 40 лет (как и при других патологиях), — Антон Наумов, гериатр, профессор.

Неужели невозможно дожить до старости без болезней?

Войти в старость без болезней вполне возможно, и такие люди есть. В Гонолулу проводили исследование с участием более восьми тысяч человек в возрасте от 45 лет. Оно показало, что пациенты в возрасте 100 лет, как правило, имеют либо незначительную артериальную гипертонию, либо незначительный сахарный диабет, который компенсируется диетами или лекарствами.

В моей практике не встречались абсолютно здоровые возрастные люди. Однако среди пациентов в возрасте 90-100 лет были относительно здоровые, у кого была только лишь контролируемая артериальная гипертензия.

Какие болезни чаще всего сопровождают старость?

Это болезни практически всех органов и систем, в первую очередь болезни опорно-двигательного аппарата: заболевания суставов (остеоартрит), костей (остеопороз). Также это могут быть проблемы с желудочно-кишечным трактом: гастрит, синдром раздраженного кишечника. У курильщиков развивается хроническая обструктивная болезнь легких.

Конечно, это и болезни системы кровообращения, такие как артериальная гипертония или ишемическая болезнь сердца.

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Когда пора обращаться к врачу-гериатру?

В разных странах по-разному, но в среднем от 60 до 65 лет. В американской практике гериатрический осмотр проходят пациенты старше 65 лет. В России в соответствии с нормативным документами любой врач при осмотре пациентов старше 60 лет должен провести скрининг старческой астении.

Каждому пациенту старше 60 лет, если у него не было инфаркта или других катастроф со здоровьем, достаточно единожды провести комплексную гериатрическую оценку, чтобы понять, начались ли у него проблемы, связанные со старением.

Если пациенту, например, 70 лет, и он сам хочет понять, нужна ли ему консультация гериатра, следует спросить себя, есть ли какие-то ограничения в выполнении повседневных дел: сложно ли себя обслуживать дома, принимать определенные решения, есть ли спектр тревожно-депрессивных расстройств, проблемы с памятью, со слабостью. Это те случаи, которые должны заставить задуматься о консультации гериатра.

Гериатр — это не терапевт для пожилых. Это врач, целью которого является автономность пожилого пациента. И ему важно понять, что привело пациента к потере той или иной степени самостоятельности, и попытаться эти причины устранить, — Антон Наумов, гериатр, профессор.

Например, одним из главных гериатрических симптомов являются падения. Важно анализировать и медицинские, и социальные, и бытовые, и психологические проблемы пациента на этом фоне.

Представим пожилого мужчину со слабыми мышцами и проблемами с предстательной железой. За ночь ему приходится вставать три-пять раз, чтобы сходить в туалет. В очередной раз идя в туалет по неосвещенному пути, он не замечает препятствия, спотыкается и падает.

Здесь проблема не совсем в предстательной железе, а в мышечной слабости, начинающейся катаракте и дефектах безопасности окружающего быта. Задача гериатра как раз проанализировать причину падения, выявить все обстоятельства и попытаться их скорректировать.

«Люди с высшим образованием живут дольше»

Чтобы продлить молодость нужно заниматься не только физическим, но и ментальным здоровьем. Что можно посоветовать для поддержания мозга в тонусе?

На лекциях я всегда показываю два рисунка сосудов, которые сделаны еще в начале XX века — у ректора МГУ математика Некрасова и его извозчика Василия. У математика сосудистая сеть головного мозга оказалась примерно в три-четыре раза плотнее, чем у извозчика. Отсюда следует простой вывод: мозг должен постоянно работать.

Если мозг каждую минуту жизни решает какие-то задачи, он будет ясным и продуктивным достаточно долгое время. Неслучайно из эпидемиологических исследований мы видим, что люди с высшим образованием, работа которых связана именно с умственной активностью, живут дольше. Эти люди даже боль переносят легче, чем те, кто интеллектуально не так активно работает.

Нельзя сказать, что отсутствие высшего образования — это беда. Тем не менее каждый должен стараться напрягать свой мозг с помощью музыки, искусства, чтения книг, в первую очередь литературных произведений. Чем оно сложнее, тем полезнее для мозга. Это может быть также решение кроссвордов, задач.

Когда мы выявляем у пожилых людей когнитивные нарушения, рекомендуем им решать школьные задачи, разработанные для 5-6 классов. К мозгу нужно как к мышце: если его тренировать, он становится крепким.

В Японии не так давно опубликовали работу, в которой ученые показали, что, если у людей когнитивный досуг разнообразный, они живут примерно на четыре года дольше, чем остальные.

Что такое когнитивный досуг? Если пожилой человек умеет пользоваться как минимум видеосвязью, смотрит телевизор, читает, встречается с друзьями, особенно если они играют в игры — настольные или компьютерные — такие люди живут на четыре года дольше, чем те, кто проводят время у окна, наблюдая за движением деревьев.

Можно ли отсрочить развитие нейродегенеративных болезней?

Признаться честно, мы знаем о нейродегенеративных заболеваниях не все. Мы понимаем, что в основе развития нейродегенерации лежит системное воспаление. По сути дела все, что увеличивает риск системного воспаления, будет увеличивать и риск нейродегенеративных процессов. Поэтому в группах риска по нейродегенеративным заболеваниям пациенты, имеющие хронические болезни.

Однако мы недостаточно знаем о том, почему у кого-то эти заболевания развиваются, а у кого-то нет. Если мы понимаем, что контроль холестерина, давления, глюкозы крови снижают риск появления сосудистой деменции, то про болезнь Альцгеймера то же самое сказать нельзя. Это могут быть все те же факторы риска, однако эту информацию пока не подтвердили.

Также мы не знаем, как предупредить или снизить интенсивность проявления нейродегенеративных болезней. Если говорить про болезнь Альцгеймера, правило когнитивного досуга в этом случае не работает.

Многие люди боятся не старости как таковой, а слабоумия. Российские ученые провели многолетние эксперименты с насекомыми и грызунами, в ходе которых доказали, что возможно остановить развитие болезней мозга с помощью пептидов. Сколько, по-вашему, потребуется времени, чтобы технологии стали применять на людях?

Нельзя сказать, что пептиды — это некая революция в медицине, которая при появлении в рутинной клинической практике что-то изменит. Пока у нас мало научных данных о пептидных средствах, отсутствуют клинические данные. Выводы, которые делают об эффективности пептидных препаратов, не из клинических исследований, а из клинических наблюдений.

На насекомых и лабораторных животных много что получается, но когда начинают тестировать в клинике, результат может измениться. Подчеркну, что абсолютно не против пептидов. Возможно, при накоплении фундаментальных данных мы действительно увидим какую-то революцию, но на сегодняшний день данные отсутствуют.

6,6 процента от общей инвалидности среди людей старше 60 лет составляют проблемы с ментальным здоровьем. Люди в пожилом возрасте переживают стрессы, депрессии. Почему?

Здесь в качестве аргумента можно привести опять же данные наблюдения за долгожителями из голубых зон. Если у человека есть хорошая семья, круг общения, он следит за своим здоровьем, ему не надо три раза в неделю ходить в больницу на уколы, скорее всего, депрессия не будет столь выраженная и значимая.

Если же человек живет один, у него нет социальных контактов, но имеются проблемы со здоровьем, тут и возникает возрастная депрессия. Конечно, нельзя выделить какую-то одну причину ее развития. Мы можем перечислять факторы риска, коррекция и нивелирование могут помочь предотвратить возрастную депрессию.

На самом деле депрессия пожилых людей — большая проблема. Она плохо поддается лечению, редко выявляется. Многие думают, что человек в возрасте не должен прыгать и веселиться, как в 30 лет. Поэтому зачастую пациенты остаются без медицинской помощи Антон Наумов

Реально ли уже сейчас прожить до 110-120 лет?

Думаю, да, сегодня это абсолютно реально. История знает максимальную продолжительность в 122 года. Я присоединюсь к мнению большинства геронтологов и гериатров, которые считают секретом долголетия отсутствие факторов, приводящих к сокращению продолжительности жизни.