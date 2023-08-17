Как спасти себя, если подавился, а рядом никого нет

Застрявший в горле кусок мяса способен полностью перекрыть дыхание и свести едока в могилу. Да, когда рядом кто-то есть, вам могут помочь, сделав приём Геймлиха. Но что, если оказался с застрявшим куском один на один?

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По словам врача-профилактика Эвелины Овнанян, на спасение есть всего полторы минуты. Действовать придётся быстро и решительно.

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Что делать, если подавился

В мае в Саратове произошёл ужасный по своей нелепости и последствиям случай. Мужчина пришёл в ресторан, заказал еду и во время трапезы подавился мясом. В какой-то момент сотрудники заметили, что посетитель посинел. Оказалось, кусок мяса застрял у него в горле . Но вместо того, чтобы помочь несчастному на месте, все начали ждать «скорую». Когда медики приехали, было уже поздно.

Этот случай показывает, что на чужую помощь и компетентность рассчитывать не стоит. Врач Эвелина Овнанян посоветовала начинать сразу кашлять, если вдруг подавились и еда перекрыла дыхательные пути. Кашлять нужно интенсивно, стараясь потоком воздуха изнутри вытолкнуть застрявшее.

Категорически нельзя пытаться вытащить застрявшее пальцами. Если ничего не помогает и вы уже чувствуете, что задыхаетесь, то придётся прибегнуть к экстраординарному способу.

По словам медика, нужно найти узкую поверхность и опрокинуться через неё так, чтобы живот был на линии перегиба. Расслабьте ноги и навалитесь полностью на предмет. Под давлением инородное тело должно выйти и освободить дыхание.

Приём Геймлиха

Это приём, который мог бы спасти жизнь тому самому мужчине из Саратова, подавившемуся мясом в ресторане, если бы кто-нибудь рядом умел его делать. А ничего сложного нет:

нужно встать за спиной пострадавшего и обхватить его руками;

далее сожмите одну руку в кулак и той стороной, где большой палец, и положите её на живот пострадавшего на уровне между пупком и рёберными дугами.

ладонь другой руки положите поверх кулака. Быстрым толчком вверх кулак вдавливайте в живот (не грудную клетку).

Если вы сами подавились и никто помочь вам не торопится, приём Геймлиха можно попытаться провести самому себе, рассказала Овнанян. Вот как это сделать:

сожмите руку в кулак;

приложите её чуть выше пупка большим пальцем к животу;

накрываете кулак другой рукой и делаете 5 резких надавливаний на себя и вверх.

Эффективность будет не такая, как когда приём проводит кто-то другой, но в безвыходной ситуации можно спасти себе жизнь и таким образом. Главное, не поддаваться панике и действовать с холодной головой.

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