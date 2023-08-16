7 симптомов нехватки белка в рационе

Белок играет важнейшую роль в организме не только спортсменов, но и каждого человека. Эксперт выделил семь сигналов, по которым вы сможете распознать нехватку вещества в организме:

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1. Нарушенный сон.

Когда в организме не хватает белка, необходимого для поддержания здоровья мозга, это может привести к гормональному дисбалансу, что в конечном итоге отразится на вашем режиме сна.

2. Ломкость, истончение и выпадение волос.

3. Частые простуды. Иммунная система нуждается в макроэлементе для защиты организма от бактерий и вирусов. Его дефицит приводит к уменьшению количества новых лейкоцитов, что повышает риск заражения.

4. Отсутствие чувства насыщения. Частое желание перекусов и тяга к сладкому – один из ярких признаков недоедания протеина, поскольку он уравновешивает высокие и низкие уровни сахара в крови.

5. Долгое заживление ран.

Дефицит белка способствует низкой скорости заживления ран и уменьшению образования коллагена, который вырабатывается организмом и играет огромную роль в структуре и здоровье кожи.

6. Проблемы с концентрацией.