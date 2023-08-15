Врач рассказал о пользе лишнего веса для пожилых людей
Врач-эндокринолог Вадим Черноголов не советует пожилым людям резко худеть, так как жир в области бедер служит прекрасным амортизатором при падении и является профилактикой остеопоротических переломов.
«Поэтому снижение веса у пожилых людей должно проводиться под тщательным контролем врача-эндокринолога или диетолога. Чрезмерное и быстрое уменьшение подкожного жирового слоя, особенно в области бедер, нежелательно. Люди с большим количеством жира редко получают тяжелые переломы костей конечностей. Во-первых, сам жир — дополнительное отягощение для скелета. Во-вторых, жир становится амортизатором при падении на землю», — сказал врач в беседе с ОСН.
По его словам, благодаря нагрузке кости укрепляются, что снижает риск переломов и трещин. Он также отметил, что регулярный прием молочных продуктов в любом возрасте всегда считался одним из средств профилактики остеопороза и переломов.
«Речь в первую очередь идет о переломах в пострепродуктивном возрасте, в том числе и вследствие дефицита половых стероидов у обоих полов. Лучше всего усваиваются кисломолочные продукты. Их можно чередовать: в один день поужинать творогом, в другой — выпить ряженку или кефир, на третий — позавтракать живым йогуртом», — заключил Черноголов.
Как сообщалось ранее, врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев советует употреблять в пищу пожилым людям огурцы.