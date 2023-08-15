Врач рассказал о пользе лишнего веса для пожилых людей

«Речь в первую очередь идет о переломах в пострепродуктивном возрасте, в том числе и вследствие дефицита половых стероидов у обоих полов. Лучше всего усваиваются кисломолочные продукты. Их можно чередовать: в один день поужинать творогом, в другой — выпить ряженку или кефир, на третий — позавтракать живым йогуртом», — заключил Черноголов.