Эндокринолог объяснила, как правильно худеть людям с диабетом

Снизить вес безопасно и эффективно при наличии сахарного диабета возможно, однако важно понимать, что этот процесс потребует особого внимания к самочувствию и контролю уровня сахара в крови. Практическими рекомендациями для пациентов с сахарным диабетом, желающих похудеть, поделилась в беседе с «Вечерней Москвой» врач-эндокринолог, главный врач «Клиники Фомина» в Санкт-Петербурге Евгения Соколова.

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Скорость снижения веса должна быть безопасной, отметила специалист:

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— Данные исследований говорят о том, что оптимальным темпом потери веса при сахарном диабете считается 0,5–1 килограмм в неделю. Такой результат связан и с меньшей вариабельностью уровня глюкозы в крови, и с более частым сохранением результата в отношении веса.

Также, по словам врача, важно сбалансированное питание:

— Помните о том, что, независимо от ваших «похудательных» целей, вам важно обеспечивать организм всеми необходимыми питательными веществами. Разумным подходом является соблюдение «правила тарелки» или правила «гарвардской тарелки».

Она пояснила, что важно следить за размером порций и соблюдать регулярное время приема пищи. Излишне крупные порции, богатые углеводами, могут вызвать резкий скачок уровня сахара в крови, а нерегулярное питание при использовании некоторых групп препаратов может привести к нежелательной гипогликемии (снижению уровня сахара в крови — менее 3,9 ммоль/л).

Физическая активность тоже играет важную роль в управлении сахарным диабетом и снижении веса, подчеркнула Соколова:

— Однако перед началом занятий следует проконсультироваться с лечащим врачом, чтобы подобрать наиболее подходящие именно для вас упражнения и интенсивность тренировок.

При снижении веса пациенты с сахарным диабетом должны контролировать уровень сахара в крови, ведь именно регулярное его измерение поможет лучше понять, как организм реагирует на изменение пищевых привычек и физическую активность, посоветовала медик.

— При прохождении по такому не всегда простому пути, как снижение веса при наличии сахарного диабета, критически важной является поддержка вашего окружения: семьи, друзей, людей, находящихся в похожей ситуации. Ведь именно она поможет преодолеть определенные трудности и поделиться опытом, — заметила эндокринолог.

Все действия в отношении собственного здоровья важно согласовывать с лечащим врачом-эндокринологом. Это касается и изменения питания, и уровня физической активности, так как только специалист сможет определить, какие методы являются наиболее подходящими и безопасными, нужно ли менять схему лечения сахарного диабета, кратность и время использования пероральных сахароснижающих препаратов и (или) инсулина, добавила специалист.