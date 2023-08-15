Стоматолог Бабак назвала газировку и чипсы вредными «летними» продуктами
Детский и подростковый стоматолог Алина Бабак рассказала о «летних» продуктах, вредных для здоровья. По её словам, прежде всего это газировка.
«Она влияет на развитие кариеса в силу высокого содержания сахара и ортофосфорной кислоты, которые негативно влияют на эмаль», — заявила Бабак в беседе с Общественной службой новостей.
По её словам, также вредны чипсы и сухарики, которые размокают и налипают на эмаль зубов.
В список вредных продуктов эксперт включила и леденцы.
Кроме того, по мнению Бабак, ириски, тянучки и жевательные сорта мармелада способны выдернуть пломбу.
«В углеводах содержатся сахара, которые оказывают отрицательное воздействие на эмаль, даже если вы или ваш ребёнок съели несладкую выпечку (сосиску в тесте, чебурек, самсу и т. д.)», — отметила эксперт.
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