Нарколог: жвачка не избавляет от запаха перегара

Нарколог Поликарпов: жвачка не избавляет от запаха перегара
Нарколог Поликарпов: жвачка не избавляет от запаха перегара. Дело в том, что у человека после попойки дурной запашок появляется не прямо во рту. Переработанный печенью алкоголь выводится даже через кожу, поэтому можно хоть полный рот набить жвачками, трижды почистить зубы и прополоскать ополаскивателем для полости рта — ничего не поможет. Врач клиники «АлкоСпас» Александр Поликарпов объяснил, что реально позволяет быстро избавиться от запаха перегара.
Откуда берётся запах перегара
Раньше перегаром называли плохое хлебное вино, потому что от него отдавало гарью. Со временем термин начали использовать по отношению к дурному запашку от людей, которые перебрали с алкоголем.
Почему перегар невозможно перебить жвачкой или зубной пастой? Потому что неприятный запах исходит не изо рта. От появляется из-за ацетальдегида — это то, во что превращается в итоге спирт, попавший в организм человека. Выводится он через лёгкие, а также кожу и мочу.
«Запах перегара сохранится, пока не будут выведены все токсические продукты распада этанола», — пояснил психиатр-нарколог Александр Поликарпов в беседе с «Газетой.Ru».
Жвачка же поможет замаскировать запах самого алкоголя. Правда, он держится всего несколько часов, поэтому, проснувшись утром после застолья, самой водкой пахнуть не будет. А вот от перегара никто не застрахован.
Как быстро избавиться от перегара
Раз ацетальдегид выводится в том числе через мочу и кожу, то выведение можно ускорить с помощью жидкости. Нарколог посоветовал:
- выпить 1–2 л кипячёной или минеральной воды;
- съесть что-нибудь острое, например с яйцом или нежирной курицей, — это поможет перебить неприятный запах;
- принять душ, лучше контрастный. Вода смоет пот, через который выходят продукты распада спирта.
Наконец, можно прибегнуть к специальным препаратам, которые продаются в аптеках. По словам медика, они выводят из организма продукты распада алкоголя, а также восстанавливают ЖКТ и нервную систему. Однако назначить такие средства может только врач.
Для маскировки запаха алкоголя Поликарпов посоветовал пользоваться не только жвачкой. Вот что ещё может помочь:
- зубная паста с ментолом;
- ополаскиватель для рта;
- кофе;
- солёный раствор;
- натуральные ароматизаторы — петрушка, кинза, апельсиновая корка, палочка гвоздики и т. п.
Как избавиться от похмелья
Перегар — это не самое страшное после весёлого вечера с алкоголем. Куда хуже состояние похмелья, когда голову и вообще всё тело ломит так, что уже не до проблем с запахом — как бы в себя прийти.
Ранее «Секрет фирмы» собрал советы наркологов о том, как победить похмелье в домашних условиях:
- выспитесь как следует — чтобы такая возможность была, не злоупотребляйте алкоголем перед рабочим днём;
- прочистите желудок. Поможет известный метод: выпейте разом до 1 л тёплой воды и вызовите рвоту, положив два пальца на корень языка;
- восполняйте потерю жидкости. Если перемежать каждый стакан чистой водички с алкогольным напитком, то, возможно, и страдать от похмелья не придётся;
- на завтрак поешьте что-нибудь питательное, но не жирное, не острое и не кислое. Есть можно только в том случае, если вас не тошнит и нет изжоги;
- погуляйте на улице. Приток свежего воздуха позволит быстрее избавиться от перегара за счёт за счёт правильного газообмена.
Вы спросите: а как же лекарства от похмелья? Не легче ли принять таблетку и не напрягаться? Возможно, в будущем россияне так будут делать, потому что летом учёные из МФТИ разработали БАД от опьянения и похмелья. Но пока что люди принимают в основном препараты на основе янтарной кислоты либо обезболивающие типа аспирина. Средства с ибупрофеном или парацетамолом опасны, потому что в сочетании с алкоголем сильно воздействуют на печень.