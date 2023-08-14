Нарколог: жвачка не избавляет от запаха перегара

Нарколог Поликарпов: жвачка не избавляет от запаха перегара. Дело в том, что у человека после попойки дурной запашок появляется не прямо во рту. Переработанный печенью алкоголь выводится даже через кожу, поэтому можно хоть полный рот набить жвачками, трижды почистить зубы и прополоскать ополаскивателем для полости рта — ничего не поможет. Врач клиники «АлкоСпас» Александр Поликарпов объяснил, что реально позволяет быстро избавиться от запаха перегара.

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Откуда берётся запах перегара

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Раньше перегаром называли плохое хлебное вино, потому что от него отдавало гарью. Со временем термин начали использовать по отношению к дурному запашку от людей, которые перебрали с алкоголем.

Почему перегар невозможно перебить жвачкой или зубной пастой? Потому что неприятный запах исходит не изо рта. От появляется из-за ацетальдегида — это то, во что превращается в итоге спирт, попавший в организм человека. Выводится он через лёгкие, а также кожу и мочу.

«Запах перегара сохранится, пока не будут выведены все токсические продукты распада этанола», — пояснил психиатр-нарколог Александр Поликарпов в беседе с «Газетой.Ru».

Жвачка же поможет замаскировать запах самого алкоголя. Правда, он держится всего несколько часов, поэтому, проснувшись утром после застолья, самой водкой пахнуть не будет. А вот от перегара никто не застрахован.

Как быстро избавиться от перегара

Раз ацетальдегид выводится в том числе через мочу и кожу, то выведение можно ускорить с помощью жидкости. Нарколог посоветовал:

выпить 1–2 л кипячёной или минеральной воды;

съесть что-нибудь острое, например с яйцом или нежирной курицей, — это поможет перебить неприятный запах;

принять душ, лучше контрастный. Вода смоет пот, через который выходят продукты распада спирта.

Наконец, можно прибегнуть к специальным препаратам, которые продаются в аптеках. По словам медика, они выводят из организма продукты распада алкоголя, а также восстанавливают ЖКТ и нервную систему. Однако назначить такие средства может только врач.

Для маскировки запаха алкоголя Поликарпов посоветовал пользоваться не только жвачкой. Вот что ещё может помочь:

зубная паста с ментолом;

ополаскиватель для рта;

кофе;

солёный раствор;

натуральные ароматизаторы — петрушка, кинза, апельсиновая корка, палочка гвоздики и т. п.

Как избавиться от похмелья

Перегар — это не самое страшное после весёлого вечера с алкоголем. Куда хуже состояние похмелья, когда голову и вообще всё тело ломит так, что уже не до проблем с запахом — как бы в себя прийти.

Ранее «Секрет фирмы» собрал советы наркологов о том, как победить похмелье в домашних условиях:

выспитесь как следует — чтобы такая возможность была, не злоупотребляйте алкоголем перед рабочим днём;

прочистите желудок. Поможет известный метод: выпейте разом до 1 л тёплой воды и вызовите рвоту, положив два пальца на корень языка;

восполняйте потерю жидкости. Если перемежать каждый стакан чистой водички с алкогольным напитком, то, возможно, и страдать от похмелья не придётся;

на завтрак поешьте что-нибудь питательное, но не жирное, не острое и не кислое. Есть можно только в том случае, если вас не тошнит и нет изжоги;

погуляйте на улице. Приток свежего воздуха позволит быстрее избавиться от перегара за счёт за счёт правильного газообмена.