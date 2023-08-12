Врач призвал пенсионеров прыгать и есть чернослив

С годами кости становятся хрупкими и слабыми, что может привести к развитию остеопороза и переломам. В Минздраве заявили, что каждый третий человек в возрасте от 50 лет имеет проблемы с костями. Диетолог Майкл Мосли рассказал, как можно укрепить скелет.

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Питание

Необходимо есть богатые кальцием продукты и следить за уровнем витамина D в организме. Его можно получить из пищи либо от пребывания на солнце.

Среди продуктов кальцием богаты листовая зелень и «молочка», рассказывает врач. Также можно есть чернослив, в котором есть противовоспалительные соединения. Они препятствуют разрушению костей.

Упражнения