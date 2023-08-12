Врач призвал пенсионеров прыгать и есть чернослив
С годами кости становятся хрупкими и слабыми, что может привести к развитию остеопороза и переломам. В Минздраве заявили, что каждый третий человек в возрасте от 50 лет имеет проблемы с костями. Диетолог Майкл Мосли рассказал, как можно укрепить скелет.
Питание
Необходимо есть богатые кальцием продукты и следить за уровнем витамина D в организме. Его можно получить из пищи либо от пребывания на солнце.
Среди продуктов кальцием богаты листовая зелень и «молочка», рассказывает врач. Также можно есть чернослив, в котором есть противовоспалительные соединения. Они препятствуют разрушению костей.
Упражнения
Физические упражнения укрепляют не только мышцы, но и кости. Наиболее эффективными себя показали прыжки. Две минуты этого упражнения в день помогут снизить риск переломов. Также можно выбрать любой спорт, где требуется прыгать, передает doctorpiter.