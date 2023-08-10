Тренер назвала простые упражнения для исправления осанки

Фитнес-тренер FitStars Ольга Дерендеева рассказала, что исправить осанку можно дома короткими и простыми упражнениями, если делать их регулярно. Их она назвала «Ленте.ру».

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«Нужно понимать, что спина болит из-за неправильного положения позвоночника. И если у вас, например, сутулость, то необходимо развернуть плечи, раскрыть грудную клетку и вытянуть область грудного отдела. Для это нам нужно расслабить грудные мышцы», — рассказала Дерендеева.

По словам тренера, сделать это можно с помощью растяжки около стены. Для этого нужно встать боком к стене, поставить одну ладонь на стену на уровне плеча и далее отворачиваться от стены до ощущения натяжения в грудной мышце.

Упражнение на четвереньках «Кошечка» позволит снять нагрузку с грудного отдела, продолжает собеседница «Ленты.ру». Во время его исполнения необходимо на выдохе округлить спину, опустив голову вниз. На вдохе — слегка прогнуться в грудном отделе, потянуться грудью вперед и вверх, опустив плечи вниз.

«Это упражнение можно делать несколько раз в день по 8-10 повторов. Можно делать стоя, упираясь руками в колени, либо на полу на четвереньках», — пояснила фитнес-тренер.

Для здоровья поясницы можно выполнять упражнение «Ягодичный мостик», говорит Дерендеева. Лежа на спине, ноги согнуть в коленях на ширине таза. На выдохе с максимально прямой спиной поднять таз вверх так, чтобы от колена до плеча была прямая линия. В этой верхней точке ягодицы и живот должны быть максимально напряжены. При этом живот не должен выпячиваться. На вдохе нужно медленно опуститься вниз. Упражнение нужно повторять 10-20 раз, максимально надавливая на стопы.

«Не забывайте, что мышцы спины нужно не только укреплять, но и снимать с них напряжение. Для этого отлично подойдут упражнения "Кошечка" или покачивания согнутых ног, лежа на спине», — подвела итог фитнес-тренер.