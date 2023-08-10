Тренер рассказал, как правильно заниматься спортом после 40 лет

Для занятия спортом после 40 лет человеку нужно соблюдать определенные правила, при этом важно не забывать про физическую активность. Об этом рассказал западный атлет и тренер Эндрю Рид.

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— Теперь вам нужно реалистично относиться к тренировкам и к восстановлению после. Если у вас был плохой день на работе или вы мало спали, потому что беспокоились о сегодняшнем тесте вашего ребенка, то это не тот день, чтобы (перенапрягаться) в спортзале, — сказал он.

Эксперт рекомендует: растягиваться перед и после основной тренировки; делить тренировки поровну между силовыми и фитнес-тренировками, а также не перебарщивать с общим количеством физических упражнений в краткосрочной и долгосрочной перспективе, передает Read PT.

Главный внештатный специалист по спортивной медицине ДЗМ Зураб Орджоникидзе в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, что домашние тренировки полезны для человеческого организма, поскольку физические нагрузки уменьшают риск развития различных заболеваний. Однако занятия без должной подготовки могут привести к неприятным последствиям.