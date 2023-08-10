Тренер назвал опасные для здоровья упражнения

Мастер спорта по бодибилдингу, фитнес-тренер Михаил Прыгунов назвал опасные для здоровья упражнения. Его слова передает «Газета.Ru».

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Прыгунов рассказал, что одним из самых опасных являются приседания со штангой, дающие прямую осевую нагрузку на позвоночник. Он отметил, что неправильные движения могут привести к образованию грыжи.

«Во время приседания сохраняйте естественные изгибы в позвоночнике — не горбитесь и не переразгибайте спину», — объяснил тренер.

Еще одно опасное упражнение — становая тяга. По словам специалиста, оно оказывает большую нагрузку на мышцы-разгибатели корпуса и может привести к повреждению межпозвоночных дисков.

Также Прыгунов подчеркнул, что оказать негативное влияние на здоровье могут и другие скоростно-силовые упражнения с отягощением, например, рывки штанги или взятия штанги на грудь. Он посоветовал оттачивать технику упражнений с минимальным весом и тренировать гибкость всех суставов и позвоночника.