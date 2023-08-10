Как защитить себя от повторного инфаркта

Врач Демьяновская: чтобы избежать инфаркта, не стоит есть солёную и жирную пищу. Конечно, заболевание развивается не из-за лишнего солёного огурчика или куска колбасы. Здоровье сердца зависит от многих факторов. Но те, кто пережил инфаркт, должны знать, что «моторчик» уже не будет работать так, как раньше, и лучше о нём позаботиться. О том, как избежать повторного инфаркта, рассказала врач-эксперт Лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.

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Как развивается инфаркт миокарда

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Врач напомнила, что сердце начинает биться уже на 3–4 неделе беременности. Оно гоняет кровь по телу вплоть до последних минут жизни — такое возможно благодаря особому строению миокарда. Если кровь по артериям перестаёт поступать к сердцу, то его клетки отмирают в считаные минуты и в дальнейшем их заменяет обычная соединительная ткань — уже не такая прочная и эластичная. Так что после инфаркта сердце по-любому начинает работать хуже.

Самая частая причина развития этого заболевания — бляшки в артериях. Они перекрывают ток крови. Поэтому снизить риск возникновения инфаркта поможет как раз контроль за состоянием сосудов.

Профилактика инфаркта

Избежать инфаркта поможет постоянный контроль за состоянием сосудов. По словам эксперта, для этого достаточно сдавать анализы, контролировать давление и вести здоровый образ жизни.

Помимо этого, важно держать под контролем хронические заболевания, если они есть, потому что многие из них могут влиять на состояние сердца и сосудов. Тот же сахарный диабет, например.

Вот ещё несколько рекомендаций от врача для тех, кто пережил инфаркт:

избегать тяжёлых, интенсивных и длительных физических нагрузок;

не есть высококалорийную, жирную и солёную пищу;

отказаться от алкоголя и сигарет.

При этом неспешное плавание, щадящая зарядка или прогулки пойдут только на пользу.

Причины старения сердца

Конечно, оставаться вечно молодым невозможно — сердце стареет вместе со всем телом. Плюс у каждого к солидным годам накапливается весомый или не очень багаж болячек, которые бодрости сердцу не добавляют. На их течение довольно сложно повлиять.

Но есть ряд вредных привычек, от которых человек может отказаться ради собственного здоровья. Вот они: