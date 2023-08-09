Названо необходимое количество шагов в день для укрепления здоровья

Ученые из Медицинского университета польского города Лодзь заявили, что 3967 шагов в день достаточно для снижения риска смерти от любых заболеваний, сообщил ТАСС со ссылкой на научный журнал European Journal of Preventive Cardiology. Уточняется, что во избежание летального исхода от сердечно-сосудистых заболеваний можно совершать всего 2337 шагов ежедневно.

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Исследование проводилось в течение около семи лет на базе данных 226 тысяч человек. Отмечается, что средний возраст участников эксперимента составил 64 года, при этом мужчины и женщины представлены в нем примерно в одинаковом соотношении.

Ранее доктор медицинских наук и телеведущая Елена Малышева заявила, что таблетки для снижения давления продлевают жизнь, так как не дают сердцу уставать. Она объяснила, что при суженных сосудах сердцу тяжело сокращаться, поэтому кровь хуже поступает в мозг. Малышева уточнила, что справиться с этой проблемой помогают лекарства из группы прилов, которые снижают выработку вещества, сужающего сосуды. Она добавила, что благодаря лекарствам продолжительность жизни человека выросла почти на 40 лет за последние столетия.