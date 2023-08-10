Эндокринолог рассказала, как защитить свою щитовидку

Врач-эндокринолог, доцент кафедры эндокринологии Сеченовского университета, кандидат медицинских наук Марина Берковская рассказала, как защитить свою щитовидку.

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По ее словам, главным микронутриентом, способным позитивно влиять на щитовидку, является йод. При его нехватке у детей возможно отставание в умственном развитии, а у беременных женщин возможна угроза преждевременных родов и проблемы со здоровьем у будущего ребенка. Поскольку йод не продуцируется в организме, нужно получать его с пищей, водой или принимать специальные добавки.

Также немаловажным является селен. Он защищает щитовидку от свободных радикалов и участвует в обмене тиреоидных гормонов. Если в организме появляется дефицит селена – это может привести к аутоиммунным заболеваниям и даже раку щитовидной железы.

Важен для щитовидки и витамин D. По мнению специалиста, он положительно влияет на иммунную систему, защищает от таких заболеваний, как аутоиммунный тиреоидит (АИТ) и болезнь Грейвса, пишет Радио «Комсомольская правда» со ссылкой на портал «Москва24».