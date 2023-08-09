Что будет, если не чистить зубы
Доктор Найджел Картер: отказ от чистки зубов может привести к катастрофе. Ротовая полость с её тёплой и мокрой средой становится идеальным местом для развития огромного количества бактерий. И если забивать или забывать регулярно ухаживать за полостью рта, то одним кариесом отделаться не получится. Коварство нечищенного рта в том, что у человека могут появиться неожиданные проблемы со здоровьем, которые иногда с зубами даже в итоге не связаны.
Некоторые люди предпочитают чистить зубы только один раз в день. По данным исследования Oral Health Foundation (Великобритания), каждый восьмой британец пропускает вечернюю или утреннюю чистку.
Доктор Найджел Картер предупредил, что отказ от чистки зубов может привести к настоящей катастрофе. Особенно если вы не чистите зубы перед сном. Дело в том, что пока человек спит, слюна в его ротовой полости почти не циркулирует. Из-за этого бактерии не смываются, а удачно накапливаются и размножаются. А остатки пищи им только помогают.
«Благодаря пасте и зубной щётке мы удаляем с зубов налёт. Это тонкая плёнка, которую не видно невооружённым глазом. Однако именно она провоцирует воспаление дёсен и образование кариеса», — отметил Картер.
Плохое состояние полости рта связано со многими различными заболеваниями, включая:
- болезни сердца;
- инсульты;
- деменцию;
- осложнения беременности;
- влияет на сексуальное здоровье.
Если забивать на гигиену полости рта, то опасные бактерии нет-нет да попадут в кровоток. Эта вероятность усиливается, если во рту какое-либо повреждение, например ранки или воспалённая слизистая.
Как правильно чистить зубы?
Как минимум нужно соблюдать правило чистки зубов два раза в день — утром и вечером после еды. После обеда можно или тоже почистить зубы, или хотя бы прополоскать рот. Также стоит придерживаться следующих рекомендаций непосредственно во время чистки:
- Края зубов нужно чистить вдоль круговыми движениями, а заднюю сторону — вертикальными.
- Межзубные промежутки хорошо бы чистить зубной нитью или межзубными щётками.
- Язык тоже нужно очищать специальными принадлежностями или хотя бы щёткой.
- Чистить зубы нужно медленно, не торопясь, на всё вместе с полосканием должно уйти не менее 10 минут.
- Щётку нужно держать так, будто это шариковая ручка, добавляет стоматолог-гигиенист Дарья Тараткина.
- Половина ворсинок должна попадать на десну, а другая — на зубы, причём под углом в 45 градусов.
- На щётку давить нельзя.
Также не забывайте про зубную нить и ирригатор. Даже самая современная щётка не справится с остатками пищи, которые застряли между зубами.
Зачем ходить на чистку зубов к стоматологам
Если даже очень хорошо чистить зубы и следовать всем советам врачей, то совсем убежать от зубного камня не выйдет, только сильно его отсрочить и уменьшить нарастание. Но и это уже отличный результат. А чтобы убрать камень, придётся записаться к стоматологу на чистку.
Стоматолог-терапевт Алексей Сошников посоветовал всем для профилактики ходить на чистку каждые полгода, но это если соблюдаются все рекомендации специалистов, во рту нет никаких конструкций и нет никаких предрасположенностей к образованию камня.
В идеале лучше посещать кабинет стоматолога почаще, каждые 2–3 месяца, тем, у кого есть предрасположенность к некоторым зубным недугам. А вообще, лучше сходить к врачу, который после чистки скажет, как часто придётся на неё ходить в будущем.