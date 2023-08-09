Как вычислить свою норму потребления воды в сутки

Известное многим утверждение о том, что в сутки необходимо выпивать не менее двух литров воды, является неверным, поскольку у каждого человека норма своя. Об этом в интервью РИАМО сообщила врач-эндокринолог центра ментального здоровья «Эмпатия» в Москве Валентина Чибисова.

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По ее словам, чтобы рассчитать индивидуальную норму употребления воды в день, необходимо свой вес в килограммах умножить на 30. Полученный результат в миллилитрах и будет являться тем количеством жидкости, которое нужно пить ежесуточно.

«То есть для человека с массой тела 60 кг нормой будет 1,8 литра жидкости в день. Те самые 2 л будут нормой для тех, кто весит около 67 кг», — пояснила врач.

Она добавила, что в жаркие дни и после физических нагрузок жидкости нужно употреблять больше. Для расчета увеличенной нормы вес стоит умножать на 40, заключила Чибисова.

Врач-педиатр Андрей Продеус до этого сообщал, что для утоления жажды в жаркую погоду лучше всего подойдет охлажденная газированная вода.