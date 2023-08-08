Назван эффективный способ укрепления мышц за три секунды

Исследователи из университета Ниигаты (Япония) установили, что 3 секунды упражнений 3 раза в неделю помогают эффективно наращивать мышечную массу. Это 36 секунд работы с отягощениями в течение месяца. Результаты работы были опубликованы в журнале European Journal of Applied Physiology.

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По словам ученых, эксцентрические упражнения укрепляют мышцы более эффективно, чем концентрические упражнения. При эксцентрическом сокращении мышц напряжения для преодоления внешней нагрузки на мышцы не хватает и мышечные волокна удлиняются при сокращении. А при концентрическом сокращении, когда нагрузка на мышцу меньше, чем создаваемая ей сила, тогда мышца укорачивается при сокращении.

В эксперименте приняли участие 26 людей, которые были разделены на две группы. Одна группа выполняла трехсекундные упражнения на разгибание бицепса два раза в неделю. Другая группа выполняла те же упражнения три раза в неделю. Спустя месяц ученые сравнили мышцы участников между собой, а также с результатами прошлого исследования, в которой участники делали концентрические упражнения.