Как пережить жару: советы врачей

В начале августа 2023 года во многие российские регионы пришла жара. Согласно данным синоптиков, температура воздуха в некоторых областях поднялась выше 40 градусов. В такую погоду важно не забывать о своем здоровье, ведь воздействие жары может не только привести к тепловому удару, но и спровоцировать инфаркт. «Лента.ру» рассказывает, чем опасны физические нагрузки в жаркую погоду, а также как охладить тело и квартиру.

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Для кого жара опаснее всего?

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В жаркую погоду некоторые группы людей более уязвимы перед последствиями перегрева, рассказала «Ленте.ру» онколог сервиса доказательной медицины Docma.ru Юлия Михеева.

Для кого жара опаснее всего?

Для детей. Младенцы и маленькие дети чувствительны к жаре и более склонны к тепловым стрессам, так как у них менее эффективно работает терморегуляция, пояснила Юлия Михеева.

Для пожилых людей. В жаркий день у них возрастает риск обезвоживания и теплового удара, потому что с возрастом у организма снижается способность справляться с высокими температурами.

Для людей любого возраста с заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем. В такую погоду у них могут возникнуть осложнения в виде острых нарушений кровообращения, а также инсульты и инфаркты, рассказала «Ленте.ру» врач-терапевт «ГУТА Клиник» Анна Лучкина.

Для беременных женщин. «Они более чувствительны к жаре, а высокие температуры могут вызывать дискомфорт и увеличивать риск дегидратации (обезвоживания)», — уточнила Юлия Михеева.

Чем опасна жара?

Тепловой удар

Жаркая погода может спровоцировать тепловой удар — это опасное состояние, которое вызвано перегревом организма.

Симптомы теплового удара:

высокая температура тела (выше 38 градусов) и лихорадка;

сильная головная боль, головокружение, мигрени;

сильное потоотделение или отсутствие потоотделения;

расстройство и спутанность сознания, бредовое состояние;

страх или паника;

ощущение обморока.

При перегреве нужно обращаться к врачу, отметила Анна Лучкина.

Солнечный удар

Солнечный удар также возникает из-за перегрева организма, однако может привести к более серьезным последствиям, чем тепловой.

Симптомы солнечного удара:

повышение температуры тела;

покраснение кожи;

усиление потоотделения;

учащение пульса и дыхания;

неестественная слабость;

головокружение и шум в ушах, потемнение или мушки в глазах;

тошнота, рвота.

Не стоит пытаться переждать это состояние — при первых же симптомах нужно уйти в тень и принять меры для охлаждения. Если человек останется на солнце, есть риск, что он упадет в обморок. Также у него могут начаться судороги.

Обезвоживание

Из-за жары человек потеет, что способствует дегидратации организма. «Обезвоживание может привести к снижению энергии, ухудшению концентрации, а также к проблемам с почками и сердцем», — уточнила Юлия Михеева.

Симптомы обезвоживания:

сухость во рту и затрудненное глотание;

сухая и набухшая кожа;

слабость, утомляемость и необычная сонливость;

темный цвет мочи или редкое мочеиспускание;

сильная жажда.

Солнечные ожоги

При длительном нахождении на солнце без защиты кожа может подвергаться ожогам под воздействием ультрафиолетовых лучей, что увеличивает риск развития рака кожи, рассказала Михеева. Чтобы защититься, нужно пользоваться SPF-средствами. Их необходимо выбирать в зависимости от типа и тона кожи: чем она светлее, тем больше подвержена влиянию ультрафиолетовых лучей.

Аллергия на солнце

Многие люди сталкиваются с аллергией на солнце — полиморфной световой сыпью. Это заболевание возникает из-за повышенной чувствительности кожи к ультрафиолету, ему особенно подвержены жители северных широт, организм которых не привык к большим дозам УФ-излучения. После нескольких часов, проведенных на солнце, появляются высыпания на открытых участках тела, начинается зуд.

Затруднение дыхания

В жаркую погоду люди с респираторными заболеваниями, например бронхиальной астмой, могут столкнуться с затруднением дыхания. При этом ощущение нехватки воздуха может возникнуть и у здорового человека, отметила Анна Лучкина.

«В жару наш организм работает иначе, не так, как работал при нормальной температуре. Поэтому возникает ощущение, что ты задыхаешься. На самом же деле никто не задыхается, если нет заболеваний легких: если измерить сатурацию кислорода в крови, она будет абсолютно нормальной», — подчеркнула терапевт.

Если в жару стало тяжело дышать, нужно принять меры для охлаждения организма: например, уйти в тень с солнцепека или покинуть душное помещение. Если появившиеся симптомы не пропадают, необходимо обратиться к врачу.

Чего не стоит делать в жару?

В жаркую погоду лучше отказаться от активных физических нагрузок, особенно на открытом воздухе под прямыми солнечными лучами, отметила Анна Лучкина. Такие занятия только усилят риск перегрева и обезвоживания.

Также врачи не советуют гулять или играть во время сильной жары. По возможности прогулки или активности на свежем воздухе нужно планировать в более прохладное время — утром или вечером.

Избегайте длительного нахождения на солнце, особенно с 11:00 до 16:00, когда солнечные лучи наиболее интенсивны

А за детьми, которые играют на улице, нужно внимательно следить, чтобы не дать им перегреться. Поэтому важно периодически уводить их в тень хотя бы на несколько минут. Также важно давать им достаточное количество жидкости — это поможет избежать обезвоживания, подчеркнула Анна Лучкина.

Кроме того, детям обязательно нужно надевать головные уборы, чтобы защитить их от теплового или солнечного удара. А для защиты их кожи от ультрафиолетового излучения надо использовать SPF-средства, которые сделаны специально для детей.

Как защититься от жары?

Пейте достаточное количество воды. При этом откажитесь от чрезмерного употребления кофе и алкоголя, потому что они могут способствовать обезвоживанию. Даже холодный кофе приводит к повышению температуры тела: он сужает сосуды, из-за чего нагревается кровь.

Готовьте острую еду. Острая пища помогает организму быстро охладиться, а также на некоторое время сохранить более низкую температуру. В отличие от холодной воды, которую принято пить в жару: она дает быстрый результат, но организм оперативно восполняет недостаток тепла и человеку становится еще жарче.

Не употребляйте соленую пищу и протеины. «Соль притягивает жидкость, которая задерживается в организме. В итоге человек пьет все больше и больше, но это не идет на пользу. Соленая пища скорее будет вызывать отечность, чем восполнение необходимого количества воды», — пояснила Анна Лучкина. Кроме того, белок при переваривании приводит к потере воды организмом и повышению температуры тела. Например, после стейка у некоторых на лбу может появиться испарина за счет потраченной энергии.

Охлаждайте точки пульса. Чтобы снизить температуру тела, нужно приложить холодный компресс к запястьям, вискам и шее. Дело в том, что за регуляцию температуры тела отвечает гипоталамус — маленькая область в промежуточном мозге, которая реагирует на взаимодействие кожи с воздухом. А самые сильные сигналы этому участку мозга посылают именно точки пульса.

Делайте ванночки для ног. В ступнях находится большое количество сосудов, которые расположены близко к коже. Поэтому, если на 10-20 минут опустить ноги в холодную воду, можно охладить все тело.

Добавьте в рацион витамин С. В исследовании Университета Алабамы (США) говорится, что употребление витамина C оказывает благоприятное влияние на работу механизмов теплообмена. Если принимать витамин C каждый день, то время, которое нужно организму, чтобы приспособиться к жаре, будет сокращаться. Ученые считают, что вещество оказывает такое влияние, потому что стимулирует работу потовых желез.

Одевайтесь по погоде. Стоит отказаться от синтетики, потому что она препятствует циркуляции воздуха и удерживает тепло. При этом важно не забывать про головные уборы и надевать их перед каждым выходом на улицу.

Защищайте кожу. «Используйте солнцезащитные средства с высоким фактором защиты и избегайте пребывания на солнце в пиковое время», — отметила Юлия Михеева. Не оставайтесь надолго в тесных непроветриваемых помещениях.

Как охладить квартиру в жару?

Используйте кондиционер

Но не настраивайте его на слишком низкую температуру: это может привести к проблемам со здоровьем. Организму вредит резкий перепад температур — например, если зайти в помещение с работающим кондиционером, который установлен на 18 градусов тепла, сразу с улицы, где воздух прогрелся до 26 градусов. В результате стресс, который испытывает организм, может привести к обострению хронических заболеваний.

Используйте вентилятор

Нужно делать это правильно. При слишком высокой температуре (больше 35 градусов) воздух, который вентилятор перегоняет, только усилит тепловую нагрузку на организм и будет способствовать обезвоживанию.

Важен и уровень влажности: не стоит включать вентилятор в помещении, где уже работает увлажнитель воздуха или сушится белье.

При высокой влажности воздух, который движется по комнате благодаря вентилятору, будет переносить влагу, благодаря чему пот будет медленнее испаряться с поверхности тела

Наполните ванну холодной водой

Ложиться в нее не надо: достаточно оставить дверь открытой, чтобы воздух в квартире охладился. Также это поможет увлажнить воздух в помещении.

Купите плотные шторы или жалюзи

Они не дадут прямым солнечным лучам попадать в окна и нагревать помещение.

Правильно проветривайте квартиру