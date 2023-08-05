Тренер рассказал об изменениях после прыжков на скакалке каждый день

Фитнес-тренер Дэн Уитмер рассказал об изменениях после прыжков на скакалке каждый день. Его слова приводит Men’s Health.

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Тренер поставил себе цель: прыгнуть на скакалке 100 000 раз за месяц. Для этого ему необходимо было упражняться 40-45 минут каждый день. По его словам, уже в первые дни он осознал, что это будет непросто. Уитмер подчеркнул, что выполнение прыжков с правильной техникой делают занятия сложными.

Тренер рассказал, что после выработки привычки в отметку 50 000 прыжков они стали даваться ему с легкостью. По его мнению, если заниматься каждый день по пять минут, нагрузка становится в радость.