«Cрочно за помощью»: как эмоциональный недосып влияет на организм

Развитие эмоционального недосыпа связано с повышенной тревожностью. Он влечет за собой не только нарушение здорового сна, но и вероятность развития артериальной гипертонии. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал доцент кафедры нервных болезней и нейрохирургии Сеченовского университета Михаил Полуэктов.

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Само понятие «синдром эмоционального недосыпа», по словам спикера, введено в науку американским психиатром Гербертом Фрейденбергером еще в 70-е годы прошлого века.

И главная причина развития такого недуга связана с нарастающим эмоциональным истощением, добавил эксперт.

— Последствиями этой проблемы могут быть когнитивные нарушения, личностные изменения в характере человека в негативную сторону, — уточнил сомнолог.

Сопутствующей проблемой может стать нарушение полноценного ночного отдыха. А это, в свою очередь, вызывает иные отрицательные последствия в виде повышения артериального давления, риска развития артериальной гипертонии у недосыпающих людей.

Еще одним серьезным последствием нередко становится инфаркт или хроническая сердечная недостаточность.

— У человека снижается иммунитет, он уязвим к инфекционным заболеваниям, нарушается углеводный обмен и может развиться сахарный диабет, — предупредил собеседник «ВМ».

Регулярный недосып, вызванный эмоционально нестабильным состоянием, — явный признак того, что нужно срочно обращаться за помощью к сомнологу и психологу, чтобы пройти курс лечения медикаментами.