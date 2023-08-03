Как заподозрить дефицит витамина В12

Наш организм нуждается в регулярном восполнении минералов и витаминов, чтобы поддерживать оптимальный уровень здоровья. Нельзя сказать, что какое-то вещество самое главное, они все важны, однако сегодня обратим внимание на витамин В12.

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Для того, чтобы эффективно функционировать, нашему организму нужно регулярное и разнообразное питание, полноценный отдых и глубокий сон. С едой мы получаем энергию, а также строительный материал для всех клеток и гормонов. Полноценное питание позволяет перекрыть все потребности в минералах и витаминах.

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Витамины, которые синтезируются в нашем организме или мы получаем с пищей, а также добавками, делятся на две группы: жирорастворимые и водорастворимые. В отличие от жирорастворимых, водорастворимые практически не запасаются организмом, они усваиваются сразу. Излишки просто выводятся естественным способом.

Витамины группы В — группа питательных веществ, которые выполняют ряд жизненно важных функций в организме. У каждого из витаминов свои роли, но всех их объединяют два общих свойства:

Несут ответственность за выработку энергии из углеводов, жиров и белков.

В природе они не существуют по отдельности, только вместе.

Витамины группы В относятся к водорастворимым витаминам, они практически не запасаются организмом, а излишки, то, что организму не нужно прямо сейчас, выводятся естественным способом. Поэтому важно следить за адекватным поступлением витаминов группы В с пищей или добавками (по показаниям врача).

Но есть среди этой группы витамин, который имеет свойство запасаться, это витамин В12. Дело в том, что это вещество проникает в клетки печени и запасается в них. Считается, что витамина В12 хватит человеку примерно на 3-4 года, если случится так, что он перестанет поступать с пищей.

Давайте разберемся, за какие функции отвечает витамин В12, зачем он нам нужен? В12 поступает к нам с пищей животного происхождения, а также синтезируется кишечными бактериями (однако из кишечника он всасывается плохо). В группе риска по дефициту В12 вегетарианцы (из-за ограничений в питании), пожилые люди (из-за плохой работы ЖКТ), курильщики, люди с иммунодефицитом, те, кто перенес операции ЖКТ, а также те, кто страдает длительной диареей по какой-то причине.

В12 необходим для образования эритроцитов, синтезе гемоглобина, отвечает за иммунную функцию и полезен для работы половой системы. Особенно это важно для мужчин.

чувство постоянной усталости

легкое несварение желудка

спутанность мыслей

одышка

учащенное дыхание и сердцебиение

воспаленный или красный язык

потеря аппетита

замедление мышления

ухудшение памяти (в последствии может привести к развитию деменции)

депрессия

чувство онемения или жжения в стопах ног Первые признаки дефицита витамина В12:

Какие продукты помогут избежать дефицита витамина В12?